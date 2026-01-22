Agua saborizada de ananá, lima y romero: receta de la mejor bebida para los días de calor

Receta para preparar tu propia agua de ananá.

El ananá se pela y se corta en cubos medianos, retirando el centro duro.

La lima se lava bien y se corta en rodajas finas, conservando la cáscara.

En una jarra amplia se colocan los cubos de ananá, las rodajas de lima y la rama de romero ligeramente aplastada para liberar aroma.

Se agrega el agua fría y se mezcla suavemente.

La jarra se lleva a la heladera durante al menos 1 hora para que los sabores se infusionen.