Agua saborizada de ananá, lima y romero: receta de la mejor bebida para los días de calor

Receta de una bebida sin alcohol, con ananá, lima y romero, para hidratarse con sabor y un toque herbal.

Una receta para preparar tu propio jugo natural.

Una receta para preparar tu propio jugo natural.

Esta bebida es una alternativa natural a las gaseosas y jugos industriales, y viene perfecta para hidratarse con algo de sabor. Es una receta simple, pero con un resultado exquisito. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 1 jarra mediana)

  • 1 taza de ananá fresco en cubos

  • 1 lima en rodajas finas

  • 1 rama de romero fresco

  • 1 litro de agua fría

  • Hielo en cantidad

agua-de-pina-recipe
Receta para preparar tu propia agua de ananá.

Receta para preparar tu propia agua de ananá.

Paso a paso de la receta

  1. El ananá se pela y se corta en cubos medianos, retirando el centro duro.

  2. La lima se lava bien y se corta en rodajas finas, conservando la cáscara.

  3. En una jarra amplia se colocan los cubos de ananá, las rodajas de lima y la rama de romero ligeramente aplastada para liberar aroma.

  4. Se agrega el agua fría y se mezcla suavemente.

  5. La jarra se lleva a la heladera durante al menos 1 hora para que los sabores se infusionen.

  6. Al momento de servir, se incorpora hielo y se ajusta la intensidad dejando reposar más tiempo si se desea. ¡Y listo!

