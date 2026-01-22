Agua saborizada de ananá, lima y romero: receta de la mejor bebida para los días de calor
Receta de una bebida sin alcohol, con ananá, lima y romero, para hidratarse con sabor y un toque herbal.
Esta bebida es una alternativa natural a las gaseosas y jugos industriales, y viene perfecta para hidratarse con algo de sabor. Es una receta simple, pero con un resultado exquisito. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 1 jarra mediana)
1 taza de ananá fresco en cubos
1 lima en rodajas finas
1 rama de romero fresco
1 litro de agua fría
Hielo en cantidad
Paso a paso de la receta
El ananá se pela y se corta en cubos medianos, retirando el centro duro.
La lima se lava bien y se corta en rodajas finas, conservando la cáscara.
En una jarra amplia se colocan los cubos de ananá, las rodajas de lima y la rama de romero ligeramente aplastada para liberar aroma.
Se agrega el agua fría y se mezcla suavemente.
La jarra se lleva a la heladera durante al menos 1 hora para que los sabores se infusionen.
Al momento de servir, se incorpora hielo y se ajusta la intensidad dejando reposar más tiempo si se desea. ¡Y listo!