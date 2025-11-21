Adiós a las plumas de animales: Stella McCartney presentó la versión vegana

Descubrí todos los detalles de esta alternativa vegana a las plumas que la diseñadora británica Stella McCartney diseñó para combatir la crueldad animal.

La pasarela de París se volvió a convertir en ese punto donde la revolución silenciosa de quienes buscan cambiar la industria desde adentro se pone en evidencia. Stella McCartney, diseñadora británica, sorprendió al presentar fevvers, una alternativa vegetal a las plumas tradicionales que quebró cualquier expectativa estética.

La colección, elaborada junto a startups de biomateriales y artesanas de la India especializadas en bordados, se había mostrado como un laboratorio vivo de posibilidades. Las plumas veganas, casi ingrávidas, se mueven con la suavidad exacta para convencer a cualquier escéptico de que la innovación puede empardar, y hasta superar, a los recursos obtenidos a costa de animales. La línea pastel, que va del rosa polvo a un celeste opalino, acompañó vestidos con corpiños elaborados y piezas cuyos contornos parecían flotar sobre la marcha de las modelos.

En una charla posterior, McCartney resumió su postura: “Llevo hablando de no matar vacas, cabras ni serpientes o cualquier animal vivo para convertirlo en un zapato o un bolso en mi industria durante más de 30 años”. También admitió una zona que ella misma descubrió demasiado tarde: “Me di cuenta, no hace mucho, de que las plumas eran otra parte bárbara de la industria”. Ese reconocimiento abrió el camino para el proyecto que terminó en esta presentación.

Las fevvers fueron desarrolladas por una empresa emergente del Reino Unido en colaboración con Chanakya International, una de las casas textiles y de bordados más prestigiosas de la India. El proceso detrás de estas piezas resultó aún más fascinante que su apariencia final: “Cultivamos láminas de césped, las teñimos de forma natural y luego las cosimos a mano en figuras increíbles. Obtienes el mismo efecto que con las plumas, y no estás matando a miles de millones de aves”, detalló la diseñadora. La imagen de artesanas indias cosiendo estas láminas vegetales, transformándolas en un elemento casi onírico, le dio a la colección un trasfondo humano y artesanal que reforzó la propuesta ética.

El desfile contó con la presencia de figuras como Helen Mirren y Robin Wright, quienes se mostraron cautivadas por la propuesta. La recepción fue inmediata, con críticos, influencers y prensa especializada que coincidieron en que aquella innovación marcaba una discusión urgente dentro de la industria. Las plumas siempre habían implicado un costo real para millones de aves, especialmente las avestruces, cuya cría continúa bajo condiciones cuestionadas por organizaciones defensoras de animales.