A 105 años de la primera transmisión radial, Argentina recuerda a "Los locos de la azotea"

El 27 de agosto de 1920 nació la radio en el país con la ópera Parsifal y un rudimentario equipo en el Teatro Coliseo.

El 27 de agosto de 1920, cuatro jóvenes argentinos dieron un paso que cambiaría para siempre la comunicación moderna. Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, conocidos luego como “Los locos de la azotea”, llevaron a cabo la primera transmisión radial masiva desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Con un rudimentario equipo de radiotelefonía traído desde Francia y antenas instaladas en edificios cercanos, lograron emitir en vivo la ópera Parsifal, de Richard Wagner. Eran las 21 cuando Susini, frente al micrófono, pronunció las palabras inaugurales que marcaron el nacimiento de la radiofonía en Argentina y en el mundo hispanohablante: “Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal…”.

Aunque aquella primera transmisión fue escuchada por menos de cien personas que disponían de rudimentarios receptores, el acontecimiento se convirtió en un hito mundial. La experiencia no quedó en un hecho aislado: el entusiasmo del público motivó la continuidad de las emisiones con nuevas óperas, como Aida, Iris, Rigoletto y Manón. Con el tiempo, la propuesta trascendió el género lírico e incluyó noticias y otros contenidos, ampliando el alcance y el impacto social de la radio.

Embed - DÍA DE LA RADIODIFUSIÓN ARGENTINA El nacimiento de Radio Argentina La iniciativa derivó en la creación de Radio Argentina, bajo la denominación de Sociedad Argentina de Broadcasting. Esta fue la primera emisora de carácter regular en el país y la primera en lengua española en todo el mundo. Desde ese momento, la radio comenzó a consolidarse como un medio que no solo transmitía entretenimiento, sino también información y cultura.

El impacto de este nuevo medio fue inmediato. Los aparatos receptores, que en un principio eran escasos y de difícil acceso, empezaron a expandirse y ocupar un lugar privilegiado en los hogares. La radio se transformó en un punto de reunión familiar: las noticias, los radioteatros, la música y los programas de variedades marcaron la vida cotidiana de varias generaciones.