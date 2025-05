Wanda Nara impuso el camuflado otra vez: cómo llevarlo sin disfrazarte

Wanda Nara tiene esa habilidad para plantarse con un look y que se vuelva tema de conversación. No es la primera vez que lo hace y, según parece, no será la última. Esta vez, el foco está puesto en un estampado que muchos creían archivado con los años dos mil, pero que vuelve con fuerza y se acomoda a los clósets de 2025 con una nueva vibra. Hablamos del print camuflado.

En una de sus publicaciones más recientes, la empresaria y conductora mostró un outfit urbano y relajado donde el protagonista fue un pantalón cargo camuflado, de esos amplios, de corte cómodo y con toda la actitud. Lejos de los looks militares duros o las combinaciones demasiado literales, el camuflado ahora se lleva con otra onda. Más urbana, más sporty chic, más canchera. Así lo mostró ella que combinó el pantalón con un crop top negro de manga larga, deportivo, dejando ver parte de la panza y jugando con ese contraste entre lo utilitario y lo sexy.

A eso le sumó zapatillas negras, una mini cartera tipo baguette con textura y unas gafas XL que remataron el conjunto con un aire medio estrella pop. Todo en tonos oscuros, con el camuflado como protagonista sin gritar demasiado.

Este revival del camuflado no tiene que ver tanto con lo militar sino con reinterpretar ese patrón clásico en versiones más relajadas. Hoy se ve en pantalones cargo, camperas oversized, mochilas o tops que cortan un look más neutro con un poco de textura visual. Y si bien puede parecer jugado, tiene la ventaja de adaptarse bien a un montón de estilos.

El truquito está en no sobrecargar. Wanda eligió una sola prenda con estampado y dejó que el resto acompañe. Ese es el camino si no querés parecer salida de un campo de entrenamiento. Usar el print como foco y construir el look alrededor con básicos es la forma más fácil de sumarlo sin forzar nada.

Mirá el look con print camuflado de Wanda Nara:

Pantalón cargo, crop top y gafas XL formaron un look moderno y canchero.