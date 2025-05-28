Las 7 formas inteligentes de ocultar el televisor en el hogar
Grande o pequeño, analógico o digital, de plasma o Full HD, cómo lograr una mejor armonía visual en el diseño interior ocultando el televisor.
Siempre el televisor ha sido un elemento que siempre está, más allá de que el celular le haya ganado algunas batallas en los últimos años. A diferencia del teléfono móvil, cuyo uso no genera un impacto visual en la vivienda, en cambio desde siempre sí lo ha sido el televisor.
La novedad es que se puede lograr una mejor distribución de los muebles y electrodomésticos para que, en definitiva, la TV no forme parte del universo del desorden.
Te Podría Interesar
Desde televisores con pantallas que aparecen y desaparecen según puertas corredizas hasta pantalla s de plasma con efecto espejo y unidades de almacenamiento; hay muchos tips a los que se puede echar mano.
Los siguientes 7 consejos son para saber camuflar un televisor:
- Paneles ocultos para mostrar y ocultar el televisor Se abren y cierran cuando es necesario. Vale aclarar que el color de la puerta tiene que ser el mismo color de la pared donde se ubica el televisor.
- Con nichos de pared, que pueden ser huecos o bien, compartimientos empotrados en una pared. Se los utiliza para exhibir objetos, almacenar artículos o simplemente como un elemento decorativo. En este caso, para mostrar y también ocultar el televisor.
- Con un televisor que parece un cuadro. De este modo el televisor es un objeto misterioso que, al encenderlo, directamente capta la atención.
- Con un televisor que también es una moderna escultura. Se trata de un televisor con características muy particulares: cuando está apagado queda oculto tras dos paneles de madera de roble y aluminio. Y sus paneles de audio se abren y cierran como las alas de una mariposa. Son los que fabrican la marca Bang & Olufsen.
- Una noche en el cine. Se trata de disfrutar de la experiencia de una sala de cine desde la comodidad del sofá:
- Oculto a simple vista. Gracias a un magistral diseño y a un gran trabajo de arquitectos y diseñadores de Studio Arkevo se logró transformar un simple mueble de pared en algo más, en el que todo yace sin fisuras, y sin distinción entre el televisor y los paneles superiores e inferiores.
- Mirate en el espejo. Lo que se conoce como Mirror TV (espejo televisor) es una de las soluciones de diseño interior más populares para disimular la pantalla del televisor. Es un espejo real de vidrio semi reflectante, con una carcasa para el televisor.