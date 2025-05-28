Las 7 formas inteligentes de ocultar el televisor en el hogar

Grande o pequeño, analógico o digital, de plasma o Full HD, cómo lograr una mejor armonía visual en el diseño interior ocultando el televisor.

Siempre el televisor ha sido un elemento que siempre está, más allá de que el celular le haya ganado algunas batallas en los últimos años. A diferencia del teléfono móvil, cuyo uso no genera un impacto visual en la vivienda, en cambio desde siempre sí lo ha sido el televisor.

La novedad es que se puede lograr una mejor distribución de los muebles y electrodomésticos para que, en definitiva, la TV no forme parte del universo del desorden.

Desde televisores con pantallas que aparecen y desaparecen según puertas corredizas hasta pantalla s de plasma con efecto espejo y unidades de almacenamiento; hay muchos tips a los que se puede echar mano.