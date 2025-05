Electrónica, café rave y fiesta callejera: todas las fotos de una party espectacular

La cuarta edición del Boulevard del Café tuvo un arranque inmejorable en la calle Pedro Molina, con unas 15 mil personas que disfrutaron del café y los panificados, pero también de todas las actividades culturales que se realizaron a lo largo de esta primera jornada.

Una verdadera celebración al café organizada por dos días, y MDZ estuvo desde el comienzo para contarlo. El Boulevard del Café volvió desplegando sobre Pedro Molina una experiencia sensorial que mezcló el aroma del café, la música en vivo, los libros, las actividades para toda la familia y hasta una rave con sabor a espresso. El evento, que arrancó el sábado a las 10 de la mañana y sigue el domingo, reunió a miles de mendocinos que se acercaron a vivir un plan distinto, gratuito y al aire libre.

En total, 25 cafeterías montaron sus stands con propuestas para todos los gustos. Todos con un precio unificado de $3.000 por el cortado mediano. Entre los locales presentes estuvieron Gourmand, Plaza Jebbs, Paulette, Moka & Xocolatl, Hü, El Cafetín del Centro, Udila, Pistacho, Bonito y muchos más.

Desde la mañana el público se hizo presente en buen número para disfrutar de un buen café de especialidad, aprovechando el solcito otoñal que de a poco iba calentando el ambiente.

El intendente Ulpiano Suarez estuvo presente e hizo una recorrida por los distintos stands, junto con la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim. Dialogó con los referentes de cada uno de los espacios y también saludó al público que se acercó.

Los asistentes también se dieron una vuelta por el rincón literario, este novedoso espacio donde se unió el mundo del café con los libros y las lecturas. Allí catorce librerías estuvieron exponiendo y comercializando sus libros sobre grandes mesones: Mi Librería, Artemanía Libros, Locura Magic, AM Libros, Red Ribbon, Ludditas, Mendieta Libros, Libros Iván Miszei, Centro Internacional del Libro, Librería Metafísica, Yenny, Casa Rosario, García Santos y Librería Universitaria.

“Estamos muy contentos porque esta cuarta edición del Boulevard del Café ha tenido un comienzo exitoso. El año pasado, accidentalmente por producto del Zonda, tuvimos que mutar a esta modalidad de dos días y en esta edición las cafeterías nos pidieron volver a realizarlo durante un fin de semana. La gente busca este tipo de alternativas y la Ciudad las necesita. Este año hicimos una fusión con la literatura, y ha tenido una muy buena respuesta de parte del público. Este es el desarrollo comercial que busca la Ciudad, consolidando esta iniciativa que impulsa el consumo local y el desarrollo del sector gastronómico”, destacó Yamila Meljim.

Por la tarde, el público pudo presenciar la interesante charla sobre el café en la época colonial, que estuvo a cargo del historiador Gustavo Capone.

Uno de los grandes estrenos de esta edición fue la Coffee Rave, que durante el sábado a partir de las 17.30 hizo bailar la cuadra con bases electrónicas. En bandejas estuvo nada menos que Virginia Da Cunha (ex Bandana), que pinchó música frente a una multitud que bailó o simplemente disfrutó con su vaso en mano. “No sabía qué esperar, pero me encantó. Nunca antes había venido, así que ojalá se repita porque la variedad de cafeterías en un solo lugar estuvo buenísimo”, nos dijo Sofía, una asistente que se enteró por redes y fue con sus amigas.

"Yo soy más tranquila y he quedado encantada con la feria literaria. estas largas mesas en donde se ofrecen desde novelas hasta poesía y libros para niños, me parece una maravilla", comentó Susana, una abogada jubilada que paseaba con sus nietos. “Me llevé una novela que venía queriendo y ahora estoy esperando mi café. Me pareció una propuesta súper completa porque podés tomar algo rico, comprar libros y disfrutar del día. Además, la tarde estuvo hermosa y acompañó”, contó Luciana, una joven que fue con su mamá y terminó pasando toda la tarde en el evento.

Otra de las grandes atracciones de este evento fue la competencia de Arte Latte, donde los mejores baristas sorprendieron con sus elaboraciones. Participaron 16 cafeterías, cuatro de las cuales ya están en semifinales: Shelby, Una Pausita Mendocina, El Cafetal y Uh Cueva de Café. Este domingo se disputarán las instancias finales, que terminarán premiando al mejor barista de la Ciudad.

Este domingo, el segundo y último día del Boulevard del Café comenzará a las 10, en una jornada especial celebrando el 25 de Mayo Estarán actuando el Ballet de la Ciudad de Mendoza y la Banda de la Policía de Mendoza. También, habrá actividades patrióticas con comidas típicas, Arte en vivo y juegos infantiles.

Echale un vistazo al primer día en este vídeo:

El corte de calle entre 9 de Julio y España generó algunos desvíos, pero el clima general fue de celebración. El Boulevard del Café no solo apuntó a lo gastronómico, sino también a generar comunidad, potenciar el consumo local y convertir el espacio público en un lugar para el encuentro. “Nos encantó el café, las cosas ricas que ofrecían, los libros, todo. "La pasamos bárbaro”, cerró una pareja joven con su nena en brazos mientras se iban con una bolsa colmada de cosas ricas a casa.

No te pierdas las fotos del social en el Boulevard del Café:

Libros, música y cafés en una edición cargada de propuestas al aire libre. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Lorena Albanese y Bianca Cozzarín. (Foto: Maru Mena/MDZ)

El café fue el gran protagonista del finde. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Un fin de semana cargado de cultura y sabor. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Matías Pereyra, Daniel Rubio, Ximena Martelli y Patricia Suárez. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Libros a cielo abierto y aroma a café. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Las librerías coparon la calle con títulos para todos los gustos. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Selfie con cafecito en la mano. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Wayra Velázquez junto a Lucas Prieto. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Mesones llenos de historias para explorar. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Natalia Miño y Valentina Morales. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Feria literaria con muchas joyitas para descubrir. (Foto: Maru Mena/MDZ)

El rincón literario del boulevard fue un éxito. (Foto: Maru Mena/MDZ)

El arte en vivo también estuvo presente. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Virginia Da Cunha hizo bailar a todos en la cuarta edición del Boulevard del Café. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Agustina Ronco y Daniela Pesce. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Hubo actividades para toda la familia. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Paloma Calero junto a Rocío Gaia. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Para todos los gustos, ¡nada faltó! (Foto: Maru Mena/MDZ)

Un fin de semana lleno de café. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Más de veinte cafeterías, feria literaria, foodtrucks y actividades. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Agostina Marianetti junto a su hijo le puso toda la onda a la tarde. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Ulpiano Suárez, por supuesto, ¡dijo presente! (Foto: Maru Mena/MDZ)

Remeras para los amantes del café. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Verónica De Cruseño y Sol Cruseño. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Matías Martínez y Francisco Rodríguez. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Virginia Da Cunha musicalizó la tarde. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Noa Orozco, Mabi Gerónimo y Julieta Fernández. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Emilia Delbono y Amparo Gallego de Mendonarte. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Gustavo Galdame, Ignacio Lloret y Mauro Forest. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Marina Barchilón, Micael Fiordelmondo y Gisela Carreras. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Baristas concentrados y arte en cada taza. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Belén Ulla, Jennifer Tomelín y Daniela Lembo. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Más del arte en vivo que acompañó la tarde. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Nuestro querido Gustavo Capone estuvo charlando sobre el café y su llegada a la Argentina.

Tarde perfecta para un café y una charla. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Susana Cárdenes, Eduardo Farias y Diana Cárdenes. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Se recibieron donaciones en el marco de la campaña “La Ciudad te Abriga”. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Aroma a café y buena onda por todos lados. (Foto: Maru Mena/MDZ)

Stands a full, baristas en acción y mucha espuma. (Foto: Maru Mena/MDZ)

El intendente de la Ciudad de Mendoza paseó por el boulevard con su esposa.

Virgi Da Cunha la rompió: en la noche, y bajo las luces.

Ulpiano Suarez quedó encantado y retrató varios momentos de la jornada con su cel.