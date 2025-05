La torta sin harina que se hace en 10 minutos, sin horno, y es riquísima

Esta receta se hace en minutos, no requiere horno, no lleva harina ni azúcar agregada, y encima parece salida de una pastelería topísima. El nombre no dice mucho: torta de avena, banana y cacao, pero el resultado te cambia la tarde.

Lo mejor de esta receta es que solo necesitás cuatro ingredientes base, como bananas maduras, avena arrollada, cacao amargo y chocolate semiamargo (o el que tengas). Si querés, podés sumar extras como nueces, esencia de vainilla o un poco de canela, pero no es obligatorio.

La textura es húmeda, densa, tipo brownie, y lo más llamativo es que se cocina en sartén. Ni que hablar si la terminás con un poco de chocolate derretido por encima o unas rodajas de banana. Parece un postre de cafetería cara, ideal para cuando querés algo rico y te da fiaca prender el horno.

Paso a paso:

Pisá dos bananas bien maduras en un bowl. Agregá 3 cucharadas de cacao amargo y 1 taza de avena arrollada. Mezclá bien. Sumá 1/2 taza de chocolate picado. Podés usar chips, una tableta rota o lo que tengas. Volcá la mezcla en una sartén antiadherente (si tenés de las que tienen tapa, mejor) a fuego mínimo, durante unos 8 minutos. Tapá. Apagá y dejá reposar un rato antes de desmoldar. Si querés, agregá toppings.

Lleva solo 4 ingredientes, se cocina en sartén y es perfecta para una merienda rica y fácil. (Foto: Cocina con Michela)

Podés comerla tibia o fría, como merienda, postre o incluso desayuno.