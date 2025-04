Chocotorta diferente: la receta para hacerla en vaso, individual y en menos de diez minutos

Hay recetas que ya son parte del ADN argentino, y la chocotorta es, sin dudas, una de ellas. Pero, ¿qué pasa cuando queremos esa misma combinación de galletitas, dulce de leche y crema en versión individual, más rápida y (todavía más) tentadora? Nace la chocotorta en vaso, la alternativa perfecta para darse un gusto en cinco minutos, sin necesidad de ensuciar toda la cocina.

En lugar de armar la clásica torta por capas en una fuente grande, se trabaja directamente en vasitos o frascos individuales. Esto no solo acelera todo el proceso, sino que además le suma un plus estético, ideal para un cumpleaños, una reunión improvisada o, por qué no, para ese antojo de martes a la tarde donde no querés esperar ni un minuto.

La receta es tan fácil que ni siquiera hace falta prender el horno. Se usa la misma base de siempre, con galletitas de chocolate, dulce de leche repostero y crema de leche batida a medio punto. El truco para esta versión exprés es cortar las galletitas en trozos grandes, apenas remojarlos en café o leche chocolatada, y armar las capas bien sueltas, sin preocuparse por la perfección.

Primero, una cucharada generosa de galletitas húmedas en el fondo del vaso. Después, una mezcla de crema y dulce de leche encima. Se repite el proceso hasta llenar el recipiente y, para coronar, se puede espolvorear cacao amargo, chips de chocolate o incluso un toque de sal marina, si te animás al contraste dulce-salado que está tan de moda.

La versión rápida e individual del clásico. (Foto: Cookpad)

Otra ventaja enorme es que cada quien puede armar su propia versión del postre. ¿Te copa más el chocolate blanco? Podés cambiar el dulce de leche por una ganache clarita. ¿Querés una opción más "adulta"? Remojá las galletitas en licor de café. Y si buscás algo más fresco, un par de frutillas picadas entre las capas queda riquísimo.