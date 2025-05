Romina Malaspina se prendió al look blanco y negro: sensual y simple

Romina Malaspina eligió para vestirse de noche el clásico blanco y negro. Desde su cuenta de Instagram mostró un conjunto ajustado y moderno, así como sensual y muy sofisticado.

El corazón del look estuvo en el microtop blanco estilo corset, de escote recto y con terminación en punta. La prenda dejó parte del abdomen a la vista y resaltó su figura. A eso le sumó un short negro de sastrería con tiro alto. Para completar el look, Romina eligió un blazer negro corto, que se mantuvo abierto para no tapar la silueta ni el contraste del top. El corte relajado del saco ayudó a darle una estructura al conjunto sin que se viera rígido.

Pero el toque llamativo vino con las botas, un par acharolado, negras, de caña media y con plataforma. Un guiño grunge que rompe un poco con el minimalismo y le da al outfit algo más urbano. Como detalle final, sumó una minibag negra acolchada con el logo de Yves Saint Laurent en dorado, con cadena metálica. La cartera es pequeña pero contundente, y cerró el look con esa dosis de lujo.

El resultado final se trató de un estilismo que cualquier podría querer copiar. Elegante sin ser aburrido, sensual sin caer en lo obvio, ideal para una salida.

Mirá las fotos del look de Romina Malaspina :

Romina Malaspina eligió un look de noche canchero y con mucha presencia.