Todas las fotos y Sociales del evento que dio la bienvenida a Qvattro Viamonte

El sábado 10 de mayo no fue un día más para los futuros vecinos de Qvattro Viamonte. Bajo un cielo limpio y con la cordillera de fondo, más de 400 personas se acercaron a Chacras de Coria para ser parte de una jornada que no solo marcó la entrega oficial del barrio, sino que también funcionó como bienvenida simbólica a un estilo de vida que busca mezclar lo natural con lo cotidiano, lo familiar con lo aspiracional. El evento, organizado por Dosados S.A. y sus socios, Carlos Bajach, Bernardo Sottile y Franco Pérez, fue un verdadero hito en el desarrollo urbano de Mendoza y dejó en claro que este barrio no es uno más, sino que es parte de una visión con raíz y proyección.

Durante la jornada, que tuvo desde momentos íntimos hasta intervenciones artísticas en vivo, los propietarios firmaron el acta de posesión de sus lotes, ese papel que transforma los sueños en coordenadas reales. Pero no todo fue burocracia, porque también hubo música, emoción, brindis, y hasta un globo aerostático institucional como metáfora de lo alto que se apunta con este proyecto, y una bendición para los terrenos: la estatua de la Virgen María que acompañará a los vecinos.

Uno de los gestos más lindos del evento fue el vino elegido especialmente para la ocasión, hecho con la última cosecha de uvas de la finca original sobre la que hoy se asienta Qvattro. Más que un brindis, fue una forma de cerrar un ciclo y abrir otro, con historia en la copa.

El lugar en sí sorprende apenas se llega. El ingreso tiene portales enormes, bien imponentes pero sin perder elegancia, y dos lagunas con fauna nativa. El paisaje combina diseño, vegetación y esa identidad mendocina que no se fuerza, que simplemente está. No obstante, y más allá de lo estético, hay algo del silencio y del aire que se siente distinto.

Qvattro Viamonte, por supuesto, no se queda en lo visual. El proyecto se pensó con una lógica urbana que prioriza el disfrute cotidiano. Hay más de cuatro hectáreas de parques, distribuidos en cinco sectores internos, cada uno con su propia impronta. Juegos para chicos en todos, para que la diversión no tenga una sola sede. Una ciclovía de más de 3 kilómetros que invita a pedalear sin mirar el reloj. Amenities familiares que no solo son muchos, sino que son bien pensados, con mini golf, canchas multifunción, espacios fitness, mesas de ajedrez, ping pong, entre otros.

Mirá el video resumen de cómo fue el evento de entrega:

Detrás de todo esto está Dosados S.A., que aportó una mirada urbanística que combina futuro con pertenencia. Con esta entrega, la empresa fortalece su lugar como un actor clave del sector inmobiliario en Mendoza. Eso no es todo, porque su próximo proyecto, Qvattro del Plata, ya está en desarrollo en Roque Sáenz Peña, también en Luján de Cuyo, y apunta a ser una evolución aún más ambiciosa del modelo que hoy ya está en marcha.

Qvattro Viamonte ya no es solo una promesa en planos. Hoy es tierra firme, con portales abiertos, familias que empiezan a imaginar su día a día, y una comunidad que arranca con el pie derecho. Este desarrollo apuesta a volver deseable lo cotidiano, a ponerle diseño a la vida familiar, y a reconectar con ese lujo tan simple y tan difícil de encontrar como el de vivir bien.

No te pierdas la galería de fotos:

Los tres socios de Dosados: Bernardo Sottile, Carlos Bajach y Franco Pérez Magnelli. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Pilar Zizzias, Paloma Robello, Manuel Carballo Robello, Ana Ortiz, Marco Robello y Juliana André. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Fernando Abrahán, Betina Palazzo, Bernarda Vásquez, Cecilia Oliver, Carlos Bajach y Agripino Rodríguez. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Esta entrega significó un sueño cumplido para un gran número de familias.

Verónica González, Emiliano Carriso, Patricia Robello, Franco Pérez Magnelli, Carolina Robello y Cecilia Ahumada de Robello. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Gonzalo Sánchez, Esteban Cardozo y Julieta Basualdo. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Bernardo Sottile junto a Amparo Nazar. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Carlos Bajach junto a su esposa Cecilia Oliver. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Durante la jornada, hubo música en vivo.

Alicia Dapra, María del Carmen, Daniela Doña y Franco Talley. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Gerónimo Schmidt, Gabriel Mouradián, Nicolás Schmidt y Florencia Mouradián. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Carlos Bajach e hijos. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Marcela Ballarini, Celmira Bianchi y Clarisa Dumit. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Entre vino, arte y paisajes soñados, se celebró una entrega que marcó un gran inicio para más de 150 familias. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Federico Bernal junto a Trinidad Pérez Magnelli. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Viviana Vázquez y Fernando Mashad. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Gabriela Alé junto a Gustavo Pizarro. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Gonzalo Sánchez, Ana Rodríguez y Javier Roggero. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Julio Terán Castellanos y Mariana Cremona. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Belén Morales y Nicolás Abraham. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Más de 400 personas participaron del evento que marcó el inicio de una comunidad con identidad propia. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Dosados entregó un desarrollo urbano que combina naturaleza, con identidad y futuro. (Foto: Maru Mena / MDZ)

El evento contó con la bendición del Padre Osvaldo Scandura. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Qvattro Viamonte celebró con vino, música y hasta un globo aerostático. (Foto: Maru Mena / MDZ)

El Padre Osvaldo Scandura también bendijo a la estatua de la Virgen María que acompañará a los vecinos. (Foto: Maru Mena / MDZ)

El momento esperado del corte de cinta llenó de emoción a los presentes. El Padre Osvaldo Scandura tuvo el honor de hacerlo. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Un brindis entre los tres socios de Dosados: Carlos Bajach, Bernardo Sottile y Franco Pérez Magnelli, junto al Padre Osvaldo Scandura. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Qvattro Viamonte marcó un nuevo capítulo para más de 150 familias. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Carlos Bajach con su esposa Cecilia Oliver, y amigos cercanos. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Un emotivo brindis.

Franco Bajach, Belén Clos, Carlos Bajach, Juan Pablo Bajach, Nadin Bajach y Iara Garrido. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Franco Bajach, Belén Clos, Yamil Bajach, Juan Pablo Bajach, Carlos Bajach, Ricardo Bajach, Sofía Bajach, Nadin Bajach, Iara Garrido, Alejandro Marotta y Alito Marotta. (Foto: Maru Mena / MDZ)

Yamil Bajach, Carlos Bajach y Ricardo Bajach. (Foto: Maru Mena / MDZ)