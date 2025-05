Cómo dejar de tener la casa llena de cosas que “vas a tirar después”

Pasa en todas las casas que un cajón que explota de bolsas de supermercado, papeles que vas a "usar para envolver algo", cajas que “por las dudas” no tirás. Todo eso se va acumulando en rincones, cajones, arriba de la heladera. No sabés bien cuándo pasó, pero un día te encontrás peleando con una bolsa que intenta cerrarse con 40 bolsas adentro. Bueno, hay un truco muy simple y no tiene que ver con tirar todo ni tampoco convertirte en alguien minimalista. Esto se trata de armar una “zona de tránsito”.

La idea es tener en tu casa (un canasto, un cajón, una caja copada, lo que sea) un espacio donde vivan todas esas cosas que sabés que vas a tirar o dar, pero todavía no lo hiciste. No se mezclan con lo que vas a guardar, no se meten en cajones del placard, no flotan por ahí. Ese lugar es como una sala de espera, pues si en dos semanas no lo usaste o no hiciste nada con eso, se va.

Esto sirve para papeles que no sabés si romper, ropa que vas a donar, bolsas que podrías usar pero tenés veinte iguales, cajas vacías de electrodomésticos, etc. En vez de decidir todo de una, las dejás en ese lugar y a los 15 días tomás la decisión final. Además, si te olvidaste de que estaban, es señal de que no lo necesitás.

Este sistema es mucho más realista que ponerse metas imposibles de orden. No hace falta hacer toda una limpieza profunda para que funcione, sino que es más bien un mecanismo que evita que las cosas floten por la casa sin rumbo.