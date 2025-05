Flor de la V apostó al look monocromático con un outfit que fue furor

Flor de la V sabe cómo llevar un look con presencia. Esta vez, volvió a llamar la atención con una apuesta total leather en color camel, combinando un minishort, una chaqueta sin mangas y unas botas al tono que le calzaron como guante.

“La mejor combinación”, escribió Flor en el epígrafe de las fotos que subió, y bastaron esas tres palabras para que sus seguidores hicieran el resto con corazones, comentarios y mensajes elogiando.

El conjunto, que incluyó un cinto para marcar la silueta, estuvo lleno de detalles que elevaron el resultado. El cuero le dio estructura y peso visual, pero el corte corto del short le aportó frescura. Las botas de caña media reforzaron el tono monocromático y los accesorios dorados XL le dieron un toque de brillo.

Florencia siempre tuvo una relación muy particular con la moda. Con cada aparición, demuestra que se puede estar elegante, sexy y cómoda al mismo tiempo. En redes, siempre comparte desde sus looks de televisión hasta momentos íntimos o familiares. Esto demuestra que no hay un personaje, sino una mujer multifacética, que sabe cuándo reírse de sí misma y cuándo decir algo serio, lo cual la vuelve entrañable y poderosa.

No te pierdas el look de Flor de la V:

Florencia se lució con un conjunto de cuero.

Short, botas y mucha actitud.