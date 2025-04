Wanda Nara subió el tono y la rompió con su nuevo look: ¡mirá!

Wanda Nara no necesita demasiadas excusas para generar conversación. Esta vez, el motivo fue su nuevo look, ahora más rubia, más clara, más Wanda que nunca. Lo compartió en sus historias y el comentario fue “Más rubia”. Nada más, nada menos.

La empresaria y figura mediática pasó por la peluquería y se hizo un aclarado. Porque si bien siempre se la vio rubia, esta vez el tono es mucho más claro, más nórdico, con ese acabado glossy de recién salida del salón.

La selfie que subió no solo dejó ver el nuevo color, sino también un look sporty chic que consistía en un corpiño deportivo en negro con detalles en blanco, de la marca Alo Yoga, una firma que ya usan Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez.

Este cambio de look no es menor. Viene en medio de un tiempo agitado en lo mediático. No obstante, e incluso con historias tan sencillas como esta de una selfie, Wanda nos muestra que es una de las mujeres más observadas de la farándula. Y si bien el look cambia (más o menos rubio), la actitud no.

Así es la selfie que subió Wanda Nara: "más rubia"