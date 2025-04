El look natural de Karina La Princesita: "Mi desafío más grande fue gustarme"

Karina La Princesita decidió compartir en sus historias de Instagram una foto completamente al natural, sin maquillaje y con ropa cómoda. La cantante, que ya hace tiempo construyó en sus redes una comunidad de seguidores que la siguen tanto por su música como por su forma de ser, se mostró en el gimnasio con un look bien relajado, que consistió en una calza marrón, remera oversize negra y zapatillas blancas. El pelo recogido, sin una gota de maquillaje.

Unas horas más tarde, Karina volvió a aparecer en sus redes, pero esta vez con una propuesta bien distinta. Desde el espejo de un ascensor, posó con una mini animal print y una remera negra de mangas tres cuartos con escote, demostrando que puede pasar del modo fitness al glamour en cuestión de minutos.

Esa dualidad es algo que sus fans celebran y que la artista maneja con total naturalidad. Así como se muestra divina en un escenario, también se anima a abrirse en sus momentos más vulnerables. En una reflexión honesta, Karina compartió algo que la atraviesa hace tiempo, y es su relación con la autoimagen y su proceso de sanación. "Mi desafío más grande siempre fue verme y gustarme. Es sumamente importante decidir cuidarse y preservarse. Son tiempos que uno se toma para sanar, para entender y para volver más fuertes", escribió, dejando en claro que el cuidado personal va más allá del aspecto físico.

La cantante también habló sin tapujos sobre los momentos más duros que atravesó: "Lloré mucho y me quería morir de tristeza. No me quería matar, pero tenía ganas de morirme. Sufrí mucho, me aislaba", confesó. Y agregó un detalle desgarrador sobre su inseguridad: "Empecé a temblar cuando me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca".

Lejos de quedarse en el dolor, Karina decidió transformarlo en motor de cambio. Hoy, cada foto y cada palabra suya reflejan no solo su belleza exterior, sino también una fortaleza que contagia. Una artista que no tiene miedo de mostrarse real, en todas sus versiones.

Mirá las fotos de los dos looks de Karina:

Un estilo natural, sin maquillaje y deportivo.