Florencia Peña infartante: microbikini colaless y escote profundo

No importa si está en un escenario, en la tele o simplemente disfrutando de unas vacaciones, Florencia Peña no pasa desapercibida. Esta vez, la actriz revolucionó Instagram con un look total white en medio del paraíso caribeño de Tulum.

Desde hace unos días, Flor comparte fotos de su viaje a México, donde está disfrutando del sol y el mar con una selección de outfits que reflejan su estilo desinhibido. Pero el que realmente hizo explotar las redes fue un traje de baño ultra diminuto, compuesto por un corpiño escotado y una bombacha colaless hiper cavada.

El total white no es casualidad, porque además de resaltar el bronceado, es un clásico que nunca falla cuando se busca un look más sofisticado. Y como buena experta en potenciar su imagen, Flor sumó anteojos de sol XL, el pelo recogido, y también una falda blanca transparente e irregular, logrando una estética simple pero impactante.

Flor Peña siempre fue de las que no tienen miedo a mostrarse tal cual es. Dueña de un carisma arrollador, se divierte con la moda y no teme jugar con su imagen. Desde bikinis hasta vestidos elegantes, su estilo transita un abanico amplio de posibilidades, pero siempre con un sello propio de confianza absoluta.

Mirá las fotos del look playero de Flor Peña:

La actriz encendió las redes con un look playero que destacó su figura y su bronceado.

Flor Peña deslumbró en Tulum con una microbikini.

Vacaciones, sol y un look explosivo.