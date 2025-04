Antonela Roccuzzo llevó más de 80 mil dólares encima: qué usó en la fiesta de Beckham

Antonela Roccuzzo se lució con un look impactante en la fiesta anticipada de los 50 años de David Beckham. La esposa de Lionel Messi asistió al evento en Miami y no dejó ningún detalle librado al azar, pues llevó un vestido de la mismísima Victoria Beckham, quien no tardó en elogiar su elección con un cálido mensaje en redes.

El festejo, que reunió a grandes figuras del deporte, la música y el espectáculo, fue el escenario perfecto para que Antonela brillara con un vestido verde esmeralda. La pieza, de la colección 2024 de Victoria Beckham, es larga, ajustada al cuerpo y con mangas largas, pero lo que realmente captó la atención fue el corte en la espalda, que dejaba ver la piel con mucha sutileza. Un diseño sobrio y glamoroso a la vez.

Para acompañar el look, optó por un maquillaje en tonos marrones con un smokey eye suave y gloss, y dejó su pelo suelto con ondas naturales en las puntas. Pero si hay algo que elevó aún más su outfit, fueron las joyas, con piezas de la exclusiva colección Titan de Tiffany & Co, diseñadas en colaboración con Pharrell Williams. Aros, collar y pulsera en oro de 18 quilates con pavé de diamantes, una elección que sumó un brillo extra al conjunto.

Este look, entre el vestido y las joyas, suma un valor elevado. Solo en accesorios, Antonela llevó encima más de 80 mil dólares, mientras que el vestido de Victoria Beckham ronda las 1500 libras esterlinas. Sin dudas, una apuesta de lujo para una noche especial.

Por supuesto, Lionel Messi también estuvo a la altura. El capitán de la Selección Argentina se inclinó por un clásico infalible, que constó de un traje negro con camisa y corbata al tono, más zapatos de charol. Un look sobrio y elegante, ideal para la ocasión.

Mirá el look de los Messi para la fiesta de David Beckham:

