Video imperdible: papa Francisco, a 360 km. de casa

"El que trabaja por la paz sabe que no alcanza con decir que no le hago mal a nadie. Como decía San Alberto Hurtado está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien", señaló el papa Francisco aquel 16 de enero de 2018 en el Parque O'Higgins de Santiago (Chile), en una de las afirmaciones que más llegó a la conciencia y al corazón de los chilenos y también argentinos que fuimos desde Mendoza (y otras ciudades argentinas) para ver al pontífice, en lo que fue su visita apostólica más cerca de Argentina.

En el siguiente video te comparto cómo Chile recibió al papa Francisco, la alegría de los que llenaron las calles de Santiago durante los recorridos del papamóvil, la respuesta del pontífice a las amenazas de muerte expresada en los panfletos que dejaron los grupos que lanzaron ataques incendiarios contra parroquias y templos católicos en Santiago días antes de su llegada a Chile, como también la opinión que jóvenes chilenos me compartieron acerca de la iglesia católica y del papa jesuita.

PAPA FRANCISCO EN CHILE

Al igual que hace 31 años atrás lo hizo Juan Pablo II en el mismo lugar, Jorge Mario Bergoglio dejó un claro mensaje de paz que fue más allá de lo religioso, al punto de que tanto chilenos como argentinos nos sentimos "leídos" con el mensaje de fraternidad que el Papa expresó no solo en Santiago (ubicado a unos 360 kilómetros de Mendoza), sino también en su paso por las ciudades de Temuco e Iquique durante los tres días que permaneció en Chile.