Tomá nota del look de Zaira Nara que es perfecto para este otoño

Hay días en los que querés verte bien, pero no hay tiempo, no hay ganas de pensar demasiado, pero igual querés salir a la calle sintiéndote linda. Bueno, Zaira Nara entendió la consigna y su última foto de Instagram fue un resumen visual de lo que es vestirse bien, pero tranqui.

La modelo aparece en una vereda de hojas secas, con un look que mezcla lo clásico con lo que está pegando fuerte esta temporada. Un suéter con recortes y un jean wide leg. El suéter no es el típico. Tiene cuello polo, una estructura algo oversized y detalles que llaman la atención como recortes con apliques de cuero y líneas verticales que estilizan.

El jean wide leg hace lo suyo. Tiro alto, piernas amplias. El denim clásico nunca falla, y acá se luce como el fondo perfecto para que todo lo demás brille. Completó el look con unas botas de gamuza color tostado, el tipo de calzado que te salva del “qué me pongo” en cada otoño.

En la mano, un tapado que no llegó a usar pero suma al conjunto. Y el beauty look acompaña con pelo suelto, maquillaje apenas insinuado, y una estética que no pretende ser perfecta, pero que igual te deja mirando. ¡Amamos!

Mirá las fotos del look de Zaira:

Suéter con recortes, jean wide leg y actitud comfy.

Cómodo, canchero y con estilo.

El suéter no tan básico que elevó un jean wide leg a otro nivel.