Juliana Awada muestra cómo vestirse simple y verse increíble

Hay algo en la forma en que Juliana Awada se viste que parece no tener esfuerzo alguno y, sin embargo, todo funciona a la perfección. No hay excesos, no hay estampas, pero hay equilibrio y, sobre todo, comodidad. La ex primera dama se mostró en Uruguay con un look que nos recuerda que no hay por qué elegir entre estar canchera o estar cómoda.

El outfit en cuestión constó de jeans, zapatillas, remera, camisa. Pero es mucho más que eso. Hay algo en las proporciones, en los tonos, en cómo cae cada prenda sobre su cuerpo. El truco está en cómo arma el combo. Jeans celestes, de corte recto y levemente cropped, que estilizan sin apretar. Arriba, una camisa de jean y por encima otra camisa oversized de gabardina verde oliva, suelta, con caída relajada, que suma movimiento y una vibra más descontracturada.

Las zapatillas fueron deportivas, con tonos neutros y algunos toques grises, más suela blanca. Se ven cómodas y cancheras. El tipo de calzado que te bancás todo el día. Y, para el pelo, optó por un rodete, de esos que se arman en dos segundos. Nada tirante, nada acartonado, sino más bien relajado y prolijo.

Lo que deja claro este look de Awada es que vestirse bien no siempre tiene que implicar horas frente al espejo. Ella encarna como pocas el “effortless chic”, que ese estilo que parece casual pero está milimétricamente medido para que todo fluya.

Mirá el look tipo effortlesss de Juliana Awada:

Zapatillas, jeans y una camisa suelta (sobre otra) bastaron para dar un lookazo casual.