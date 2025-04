Juliana Awada celebró sus 51 en París y este fue su look

Juliana Awada cumplió 51 años y lo festejó en París, con una foto que es puro mood europeo. Nada de eventos pomposos ni producciones armadas hasta el último pelo; la ex primera dama compartió dos fotos relajadas, en un barcito coqueto, con torta y una gran sonrisa.

La publicación en su Instagram fue simple y directa. “Cincuenta y uno”, escribió en francés, como si no necesitara decir nada más. Porque a veces, una imagen (o dos, en este caso) alcanza para contar una historia entera.

Juliana viaja bastante seguido a Europa, y no es casualidad. Su hija mayor vive allá desde 2021, cuando se mudó a Austria para estudiar Administración de Empresas en Zurich. Así que la conexión París-Valentina no es nueva, y todo indica que la elección del destino no fue al azar, pues madre e hija aprovecharon para reencontrarse y compartir este momento especial.

En las fotos se la ve relajada, sonriente, y su look tiene esa cosa effortless que a muchas les cuesta lograr, pero que a ella le sale sin forzar nada. Optó por un pantalón palazzo, acompañado de una remera negra tipo lencera con puntilla en el escote, que le daba un aire femenino y un poco más descontracturado. Encima, una campera liviana en tela gamuzada color mocha mousse, perfecta para el clima parisino de entretiempo.

La empresaria mostró su estilo relajado en la capital francesa.

El toque final fueron unos stilettos negros (sí, en París no se negocia el taco fino) y una cartera de cuero tipo bandolera en color tostado que le sumaba calidez al conjunto. Nada fuera de lugar, todo armonioso, bien Juliana.