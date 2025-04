Nicole Neumann cocinó un plato vegano que fue furor en Instagram

Nicole Neumann acudió a sus redes sociales para mostrarles a sus millones de seguidores la delicia que cocinó. Es sabido que la modelo es vegana y en un reciente posteo demostró cuál su reemplazo del queso de vaca.

La conductora de televisión habla sobre su decisión de dejar de comer animales desde hace años en sus entrevistas en distintos medios. Se sabe que Neumann tiene un gran campo con decenas de perros rescatados de la calle, lo que también evidencia su amor por los animales y todo lo que dedica a ellos.

De esa manera, Nicole no come animales ni tampoco derivados: recientemente usó un queso vegano para ponerle a un risotto. En uno de los platos se vio un risotto que parecía súper sabroso y en el otro un puñado de queso que parecía de vaca, pero no lo era: Neumann reveló que lo compró en una tienda de quesos veganos hechos a base de plantas.

Tipos de quesos veganos

Queso de castañas de cajú: cremoso, ideal para untar o hacer salsas.

Queso de almendras: suave y ligeramente dulce, bueno para ensaladas.

Queso de tofu: firme o blando, se usa como feta o ricotta vegana.

La comida de Nicole. (Instagram nikitaneumannoficial)

Nicole, súper diosa.