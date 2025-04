Descalzos pero con estilo: descubrí de qué se trata el calzado barefoot

En el mundo de la moda, siempre hay espacio para sorpresas, y una de ella es el estilo barefoot. Todo comenzó cuando Balenciaga, siempre a la vanguardia, lanzó un modelo que dejó a todos boquiabiertos, que se trataba de una suela de goma minimalista, sin más adornos, con un precio que ronda los 700 euros.

Este calzado busca emular la sensación de andar descalzo, promoviendo una conexión más natural con el suelo. Sin embargo, la idea no es nueva, pues en 2009, Christopher McDougall ya hablaba de los beneficios de correr descalzo en su libro "Nacidos para correr". Sin embargo, la reinterpretación de Balenciaga generó opiniones divididas. Mientras algunos aplaudieron la innovación y el retorno a lo esencial, otros cuestionaron la funcionalidad y, sobre todo, el elevado precio. Reiteramos: 700 euros.

Marcas de lujo como Prada y Loewe no se han quedado atrás y han presentado sus propias versiones de este estilo. Por otro lado, firmas más accesibles, como Barefoot You, ofrecen alternativas para quienes desean experimentar esta tendencia sin vaciar sus bolsillos. Es interesante ver cómo una propuesta tan sencilla puede generar tanto debate y adaptarse a diferentes segmentos del mercado.

Los expertos en salud, no obstante, advierten que, aunque el calzado 'barefoot' puede ofrecer beneficios, no es adecuado para todos. Recomiendan consultar a un podólogo antes de adoptarlo, especialmente para quienes no están acostumbrados a este tipo de calzado minimalista. La transición debe ser gradual para evitar posibles lesiones.

La tendencia del 'barefoot' nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la moda y la comodidad. ¿Estamos dispuestos a pagar precios elevados por diseños que buscan la simplicidad absoluta? Diseños que... emulan estar, como dice el nombre, descalzos. Lo cierto es que, más allá de las opiniones, esta tendencia ha logrado captar la atención y generar conversación, que al final es uno de los objetivos de la moda.

Así son los diseños "barefoot" de Balenciaga:

Simplicidad y comodidad por un precio que ronda los 700 euros.

El calzado es versátil y se puede combinar con diversos estilos.

Tal como este, existen otros diseños similares.