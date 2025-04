Negro, brillos y mucha onda: el look de Stefi Roitman que se robó la noche

El miércoles por la noche, Kosiuko tiró toda la casa por la ventana (o mejor dicho, toda la colección a la pasarela) con un evento privado para presentar su nueva propuesta de temporada. El encuentro, bautizado como Kosiuko’s Private Party, sirvió de excusa perfecta para que varias celebridades se acercaran a conocer el adelanto de la línea FW25 "Beautiful Strangers". Y si bien hubo looks interesantes por todos lados, Stefi Roitman se llevó las miradas con un outfit negro y brillante.

No es la primera vez que Stefi juega con el total black, pero en este caso le sumó un toque más glam que rockero. Eligió un conjunto de dos piezas de la misma marca, que consistió en un chaleco metalizado y un pantalón de tiro alto, todo confeccionado en bengalina con efecto de brillos. El chaleco tenía calce slim, cuello halter y solapas sastreras.

El pantalón, llamado "In the dark", tenía detalles como tajos en la botamanga, y bolsillos delanteros que le daban una onda más canchera.

Su beauty look también acompañó al nivel de glitter. Con gloss en los labios, delineado negro bien marcado, rubor rosado y sombras perladas en los párpados. El pelo, suelto, con ondas que arrancaban a la mitad del largo y se marcaban hasta las puntas, le daba un movimiento lindo, prolijo pero sin parecer rígido.

Fue un look equilibrado. La paleta monocromática se rompía apenas con los reflejos del brillo en las prendas, lo que generaba un efecto llamativo pero sofisticado. Ella apostó por algo que la hacía sentir cómoda, y eso se notó. Se puede tener ropa carísima y maquillaje impecable, pero si no hay actitud… no pasa nada. Kosiuko no se guardó nada, y Stefi tampoco.

Mirá las fotos del look de Stefi Roitman:

La actriz fue una de las figuras destacadas de la Kosiuko’s Private Party.