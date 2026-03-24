Cómo ser peluquero profesional gratis en Mendoza con una marca líder mundial

En un contexto donde formarse y acceder a un empleo se vuelve cada vez más desafiante, una nueva oportunidad se abre en Mendoza para quienes buscan cambiar su realidad laboral. El Gobierno provincial , en conjunto con una reconocida marca internacional de la industria de la belleza, lanzó una nueva edición de un programa que promete mucho más que capacitación: la posibilidad concreta de insertarse en el mundo del trabajo.

Se trata de una nueva convocatoria del programa “Belleza por un Futuro” , una iniciativa de formación gratuita en peluquería que ya demostró resultados contundentes. En su última edición en la provincia, el 90% de quienes participaron logró conseguir empleo, un dato que explica por qué esta propuesta vuelve a generar expectativa.

El programa es impulsado por el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y la Dirección de Economía Social, en articulación con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Fundación Pescar. El programa fue creado por L’Oréal Groupe y busca capacitar en peluquería profesional a personas mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o laboral, brindándoles herramientas concretas para acceder a un empleo o iniciar un emprendimiento propio.

La formación es completamente gratuita y no requiere experiencia previa, lo que la convierte en una oportunidad accesible para quienes desean iniciarse en el rubro.

La capacitación combina dos ejes fundamentales. Por un lado, una formación técnica en peluquería, que incluye corte, color y conocimientos generales del oficio. Por otro, un módulo de formación personal y laboral, orientado a desarrollar habilidades socioemocionales y herramientas para la búsqueda de empleo.

Este enfoque integral apunta a que los participantes no solo aprendan un oficio, sino que también puedan sostenerse en el tiempo dentro del mercado laboral.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de sumar contenidos vinculados al maquillaje en futuras instancias, ampliando aún más las oportunidades dentro del sector de la belleza.

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Cuándo comienza y cómo inscribirse

El curso comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre, con una duración aproximada de ocho meses. Las clases se dictarán de lunes a viernes en horario matutino, combinando instancias virtuales y presenciales. La formación técnica se desarrollará en el Centro de Capacitación de la Ciudad de Mendoza, mientras que los contenidos teóricos y de desarrollo personal tendrán una modalidad mayormente online.

La convocatoria está abierta hasta el 18 de marzo y los cupos son limitados. El proceso de selección estará a cargo de la Fundación Pescar, que priorizará a personas desocupadas o con empleo informal. Para participar, los interesados deberán completar una preinscripción y atravesar una instancia de entrevistas.

Una oportunidad que cambia vidas

Más allá de la formación, uno de los aspectos más destacados del programa es su impacto real en la vida de quienes participan. Marilén, egresada de la edición anterior, aseguró que la experiencia fue un punto de inflexión: “Me inscribí buscando salir adelante y realmente el programa funciona. Hoy tengo trabajo y voy a integrar el equipo de mi profesora”.

En la misma línea, Lorena destacó: “Este programa cambió mi vida. Hoy estoy trabajando. A quienes se inscriban les diría que se comprometan, porque realmente vale la pena”.

“Belleza por un Futuro” es un programa que se desarrolla en más de 20 países y que, en Argentina, ya formó a más de dos mil personas. Su objetivo es claro: generar oportunidades reales de inclusión laboral a través de la capacitación en oficios, especialmente en sectores con alta demanda como la peluquería.