Tini Stoessel eligió un look que dio que hablar para La Peña del Morfi y hoy lo analizamos

Tini siempre sabe cómo dejar una marca, incluso cuando no está en un escenario gigante. Esta vez lo hizo desde “La Peña de Morfi”, donde se presentó como invitada para hablar de lo que se viene con Futttura, ese festival que ya tiene fecha marcada en el calendario de sus fans, para el 24 de octubre. Pero más allá de lo que contó, lo que se llevó toda la atención fue su look. Y no es para menos.

Con una onda entre retro y futurista, Tini apareció en cámara con un conjunto de la marca británica Jaded London, que viene pisando fuerte con su estilo bien urbano y esos guiños al universo Y2K. El top que llevó tenía rayas en marrón y azul, con capucha y mangas largas, muy al estilo vintage deportivo. En la espalda, un "93" en tachas y el logo de la marca al frente, como para dejar en claro que no era cualquier prenda.

Para seguir en esa línea, se mandó un mini short de la misma firma, que también tenía tachas en los bolsillos traseros y encajaba perfecto con el resto del look. Pero si hay algo que se robó toda la atención, fueron esas botas negras de plataforma cuadrada. Altas, potentes, con una energía que hacía recordar al universo Bratz.

Y mientras hablaba relajada en el programa, el estilismo no dejaba de sumar puntos. Tini completó el outfit con unas medias negras semitransparentes que reforzaban el contraste con el calzado power, y el peinado estuvo a la altura. Zacarías Guedes fue el encargado de peinarla con ondas suaves, flequillo al costado, una melena con movimiento que acompañaba perfecto el aire canchero.

En cuanto al make up, hubo brillos, sí, pero sin exagerar. Sombras perladas grises, un gloss bien wet en los labios y delineado negro finito, sólo arriba. Nada de excesos, sólo lo justo para levantar sin tapar su expresión natural.

Mirá las fotos del look de TINI para "La Peña de Morfi":

