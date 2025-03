Alejandrina Funes Napoletano, de Las Heras, es la Reina Nacional de la Vendimia 2025

Aplausos, gritos de júbilo, fuerte energía y algarabía son algunas de las sensaciones y de las situaciones que se vivieron en el imponente escenario del Teatro Griego Frank Romero Day cuando se escuchó el anuncio: Alejandrina Funes Napoletano, de Las Heras, es la flamante Reina Nacional de la Vendimia 2025.

Luego de la representación del acto artístico de la Fiesta Nacional de la Vendimia denominado "Guardiana del vino eterno", se escuchó la voz de los locutores que proclamaban como triunfadora de la elección a la joven que representó al distrito de Capdeville y fue elegida luego reina del histórico departamento en el que el General San Martín se preparó con su ejército para cruzar Los Andes y poner en acto su gesta libertaria.

Así fue la coronación de Alejandrina

Luego de ser coronada, Alejandrina habló ante todo Mendoza. "Es un honor portar estos atributos, que no solo representan el trabajo de nuestros viñateros, sino la cultura, la tradición y la identidad de nuestra querida Mendoza", dijo la flamante reina. "Espero que podamos seguir llevando a Mendoza a lo más alto. Muchas gracias. Feliz vendimia y feliz día de la mujer", agregó al dar sus primeras palabras.

Alejandrina Funes Napoletano. (Foto: Marcos García / MDZ)

Alejandrina tiene una historia familiar marcada por la pasión por el vino. Su abuelo enólogo, Aldo Napoletano, dedicó su vida a los viñedos, bodegas y a la creación de vinos que honran la esencia mendocina. En su honor, su familia creó “El Napo”, un Malbec 2021 que mantiene viva su memoria y tradición.

Alejandrina Funes Napoletano junto a su virreina Sofía Perfumo. (Foto: Marcos García / MDZ)

La lasherina estudió en Liceo Militar, lo que la hace subteniente de reserva del Ejército Argentino. Sobre sus estudios secundarios, la joven ha detallado que gracias a esta formación aprendió la importancia de los valores de la puntualidad, el respeto hacia las personas mayores, y la responsabilidad de cumplir cuando uno toma una obligación.

Además de representar a Las Heras, Alejandrina está estudiando la Licenciatura en Obstetricia en la Universidad del Aconcagua: de hecho está cursando el último año. “Me encanta todo lo relacionado con la maternidad, me gustan mucho los niños, no me da impresión nada y me gusta la adrenalina”, detalló en una entrevista.