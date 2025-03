Camilo mostró el comprometido deporte que practica en las redes: mirá las fotos

Camilo les enseñó a sus seguidores de redes sociales imágenes de un emotivo momento en una maratón. El cantante de canciones como Vida de Rico, Ropa Cara e Índigo hizo una fuerte reflexión sobre cuánto trabajo le costó ser parte de ese momento y cómo lo vivió.

"Ayer cumplí un sueño. Hice mi primera media maratón. Estuve entrenando 6 meses enfocado en este día. No pude no llorar porque parce es muy fuerte ver el poder de la disciplina y la constancia", comienza el descargo del esposo y padre de los hijos de la cantante Evaluna Montaner.

El posteo de Camilo. (Instagram camilo)

Y sumó: "Que mi esposa, mis hijas, mis papás y mi hermana me estuvieran esperando en la meta para celebrarme, y que mis suegros estuvieran a la mitad de la carrera gritándome para llenarme de fuerzas me confirmó la importancia de la familia en todas las áreas de la vida".

Las dos fundaciones con las que colaboró Camilo

"Estuve muy orgulloso de correr teniendo en el pecho y en la espalda dos fundaciones que apoyamos hace muchos años: The House Proyect, una fundación que apoya de innumerables maneras a personas en situación de profunda necesidad y vulnerabilidad. Y Charity Water, que trabaja por darle acceso ilimitado a agua potable a poblaciones marginadas que nunca lo han tenido. Vayan a ver el trabajo increíble que hacen y apoyen como puedan", escribió el músico.

Camilo agradeció a su entrenador también y soltó: "Gracias a mi entrenador Diego Ortega, tremendo aliado que me acompaña desde que me enamoré del running y que me conversó con Nicolás Ramírez los últimos 3 kilómetros, llenándome de fuerza para terminar la carrera".