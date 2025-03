La comida que Jimena Barón preparó para el cumpleaños de su hijo Momo

Jimena Barón le dedicó a su hijo Morrison una de sus más recientes publicaciones de Instagram, en la que le escribió un sentido mensaje por su cumpleaños y también dejó ver imágenes del festejo del niño. La intérprete de La Cobra y La Tonta causó emoción en muchos de sus seguidores de redes sociales.

En las imágenes compartidas, se puede ver que el niño eligió comidas típicas para su edad: sopló las velas en una chocotorta y la comida que ingirieron con sus amigos fueron panchos. A pesar de que Jimena tiene mucha consciencia de qué comidas son saludables para el cuerpo humano, le dejó elegir sin presiones qué comer a su hijo para el festejo.

El posteo de Jimena. (Instagram jmena)

"Feliz cumple Momo amor de mi vida. Tu cumpleaños de alguna manera es mi día de la madre también y se me viene tanto a la cabeza… estás tan grande! Sos tan hermoso y tan feliz, sos feliz desde que naciste, y me contagiaste y vas contagiando a todos lo que te rodean. Sos un compañero soñado, lleno de propuestas y aventuras que me fascinan casi tanto como estar con vos", escribió Jimena en el posteo.

