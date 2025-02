Este es el libro que Antonela Roccuzzo está leyendo y es un éxito mundial

Alas de ónix, el tercer libro de la serie Empíreo de Rebecca Yarros, se ha convertido en un fenómeno literario comparable a Harry Potter. Con más de 1.5 millones de lectores en español, esta saga de fantasía con dragones y militares ha conquistado a celebridades como Antonela Roccuzzo, quien compartió en sus historias una foto del libro con el mensaje: "Al fin en mis manos".

Así mostró Antonela la llega del libro "Alas de ónix".

La autora, Rebecca Yarros, es una de las escritoras más aclamadas del momento. Con más de veinte novelas publicadas, Yarros ha sido bestseller de The New York Times, USA Today y The Wall Street Journal. Su experiencia familiar en el ejército, donde su padre y su esposo han servido, se refleja en la trama de Empíreo, que combina acción militar, romance y dragones en un mundo de fantasía épica.

La serie, que incluye Alas de sangre y Alas de hierro, sigue a un grupo de cadetes en entrenamiento militar en el Colegio Basgiath, una academia donde los estudiantes deben formar vínculos con dragones para convertirse en jinetes.

El libro que mostró Antonela es el fenómeno literario del momento.

Alas de ónix, el libro que sostiene Antonela, fue publicado en 2025 y ha sido aclamado por su narrativa envolvente y sus personajes memorables. La trama, llena de giros inesperados y batallas épicas, ha cautivado a lectores de todas las edades, convirtiéndose en un fenómeno global.

Para quienes aún no se han sumergido en este universo, la serie de Empíreo es una invitación a vivir una aventura llena de magia, dragones y decisiones que cambiarán el destino de sus personajes. Una lectura que, tal y como Antonela, recomendamos.