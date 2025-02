La Joaqui cambió de look y volvió loco a Luck Ra: "parecés una pintura"

La Joaqui, conocida por sus cambios de look tan audaces, vuelve a ser noticia tras mostrarse con un cabello morocho, largo y con ondas, un cambio que dejó a su novio, Luck Ra, completamente atónito.

Desde que blanquearon su romance, Luck Ra y La Joaqui se han convertido en una de las parejas más comentadas de la música. Él, tan reconocido por su romanticismo, no duda en dejarle comentarios dulces a su novia en redes sociales, y esta vez no fue la excepción.

La cantante lució un cabello ondulado, y su novio no pudo contener su admiración en redes.

Al ver las fotos de La Joaqui con su nuevo look, Luck Ra no pudo contener su admiración. “Parecés una pintura, posta, no podés ser real, te juro”, escribió el cantante, impactado por la belleza de su pareja. La Joaqui, por su parte, lució radiante con su cabello brillante y ondulado, un makeup de tonos terrosos y vestida de blanco con transparencias.

Este cambio de look llega en un momento especial para La Joaqui, quien se prepara para un importante show en el Movistar Arena. Por supuesto, las redes sociales estallaron con comentarios elogiando su belleza, y la reacción de Luck Ra no hizo más que sumar romanticismo.