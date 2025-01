Muebles de dormitorios: 10 tendencias aprobadas por diseñadores

En las tendencias en muebles para dormitorios existe un objetivo constante: crear un espacio que transmita tranquilidad y versatilidad, fomentando la relajación y el bienestar. Por ejemplo desde camas con dosel que marcan tendencia hasta cómodos asientos y piezas vintage, las tendencias de este año reflejan un deseo de comodidad, personalidad y un diseño más funcional en el dormitorio. ¿Qué tener en cuenta si el plan es la renovación del dormitorio?

10 tendencias en muebles de dormitorio que debes tener en cuenta en 2025

1. El regreso del armario

Aunque hace tiempo que están de moda, los armarios no siempre se han utilizado en todo su potencial en el diseño de dormitorios y como mueble ha sido ignorado durante demasiado tiempo. El armario no solo proporciona un amplio espacio adicional, sino que también puede servir como un hermoso punto focal que agrega mucha personalidad a un dormitorio vintage

Dormitorio vintage estilo Nancy Meyers con un armario antiguo y un cabecero con estampado floral. Crédito de la imagen: The Misfit House.

2. Camas con dosel

Ya sea que estén cubiertas con telas suaves y fluidas o dejadas al descubierto para una apariencia estilizada, las camas con dosel de hoy han sido reinventadas con un toque moderno, ofreciendo un diseño impactante que aún se adaptará perfectamente a los hogares contemporáneos. Las camas con dosel añaden un toque de dramatismo al instante sin parecer exageradas ni tan majestuosas como una cama con dosel

Dormitorio azul y blanco visto a través de un vestidor con puertas de armario con paneles de ratán y un dormitorio azul y blanco con una cama con dosel. Crédito de la imagen: Future

3. Materiales de inspiración escandinava

En 2025, el atractivo perdurable del diseño escandinavo continúa influyendo en los muebles de dormitorio, con un fuerte énfasis en materiales naturales y táctiles que crean una sensación de calidez y simplicidad. Los materiales de inspiración escandinava, como el roble claro, el abedul, la lana y el lino, son los preferidos por su capacidad para evocar una atmósfera serena y acogedora. El diseño escandinavo incorpora precisamente eso: una sensación de calma y serenidad en el hogar que ofrece una estética absolutamente atemporal que será apreciada por generaciones.

IZQ: Dormitorio neutro de inspiración escandinava con un gran esquema neutro, todo en blanco y luces de techo con farolillos de papel. Créditos: Chango & Co. DER: Dormitorio rojo y azul con cabecero de terciopelo rojo oscuro, ropa de cama blanca y una manta azul. Créditos de la imagen: Future

4. Cabeceros estilo hotel

Las tendencias en cabeceros serán una gran noticia en 2025 porque agrega una sensación sofisticada de cinco estrellas a cualquier dormitorio. Son el punto focal de cualquier dormitorio y pueden realzar el aspecto general de la misma, aportando funcionalidad y estética. Un cabecero bellamente tapizado causa un verdadero impacto y crea un aspecto lujoso, estilo hotel, además de brindar una comodidad adicional al sentarse en la cama.

5. Rincones de cama empotrados

Una cama en rincón (también conocida como alcoba o cama tipo caja) ha cautivado los corazones de los diseñadores para 2025. No sólo maximizan el espacio al adaptarse a la arquitectura de la habitación, sino que se pueden personalizar con almacenamiento oculto (o a la vista) y brindan un refugio acogedor al que retirarse. Los rincones para la cama empotrados aportan un toque divertido y acogedor y también son una herramienta excelente a la hora de diseñar un dormitorio pequeño.

6. Cabeceros de pared a pared

IZQ: Rincón de cama con estampados y rayas azules y blancas con una persiana a juego. Crédito de la imagen: Studio Atkison. DER: Cabecero tapizado de pared a pared en un dormitorio pintado de rojo con un pequeño taburete de color amarillo mostaza. Crédito de la imagen: Future.

Un cabecero de pared a pared enmarca toda la zona de dormir para mantener un aspecto limpio y cohesivo. Y se lo considera una tendencia permanente en el diseño de dormitorios, pero integrar el cabecero puede agregar valor al espacio. Y en algunos casos, permite eliminar la necesidad de colocar obras de arte en la pared sobre la cama y puede actuar como un punto focal fuerte, que ancla el diseño del dormitorio.

7. Tonos de madera oscura

.Durante un tiempo se ha observado mucha madera blanqueada, tintes negros y muebles pintados, pero la mejor opción es volver a la calidez dejando que brille la belleza natural de la madera. La naturaleza es realmente la mejor creadora y ocultarla le quita parte de su alma.

8. Zonas de estar acogedoras

Ya sea un banco lujoso, un asiento junto a la ventana bañado por luz natural o una otomana al pie de la cama, centrarse en asientos independientes en un dormitorio es una excelente manera de aumentar los niveles de comodidad. "Estamos viendo una tendencia a priorizar la comodidad en un dormitorio. Los clientes están más abiertos a los rincones empotrados y a crear espacios más pequeños para reunirse en lugar de los más grandes. IZQ: Dormitorio moderno con tonos cálidos de madera y cabecero integrado. Crédito de la imagen: Nicole Hirsch / Fotografía Sarah Winchester Studios. DER: Dormitorio con asiento incorporado junto a la ventana para leer y una cama con dosel vintage. Crédito de la imagen: Plaster & Patina / Fotografía Amy Partlam.

9. Pufs dobles

Un banco más grande o incluso un sofá cama no solo atrae la atención de una manera divertida, sino que también puede ser práctico como lugar para apilar almohadas decorativas y mantas cuando no los uses por la noche y como un lugar agradable para descansar un rato durante el día.

10. Tecnología oculta

Cuando no se usa, el televisor se esconde fácilmente. Esto es especialmente importante si la cama da a puertas exteriores o ventanas que celebran las vistas circundantes. IZQ: Dormitorio azul con techo de madera y dos otomanas al pie de la cama. Créditos de la imagen: Jennifer Robin / Fotografía Paul Dyer. DER: Dormitorio neutral con TV oculta en la base de la cama. Crédito de la imagen: Jennifer Robin / Fotografía de John Merkl.

Las innovaciones como las mesillas de noche con cargadores integrados y las camas ajustables diseñadas para la comodidad personal no solo son prácticas, sino también estéticamente agradables, ¡y reducen la necesidad de ocultar cables antiestéticos!"

En definitiva, la clave para incorporar estas tendencias radica en encontrar lo que resuene con el estilo personal de cada uno. Ya sea que esté buscando invertir en piezas vintage o personalizadas, crear un rincón de cama incorporado para mayor intimidad o introducir un cabecero estilo hotel para darle un toque de lujo. / Más información.