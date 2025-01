Helado casero de mango: una explosión tropical en tu paladar

Cuando el termómetro sube, no hay nada más irresistible que un buen helado. Pero, ¿y si te digo que puedes hacerlo en casa en menos de 10 minutos? Este helado casero de mango y yogur no solo es delicioso, sino también saludable y tan fácil que no lo creerás hasta probarlo.

Este postre casero es la solución perfecta para combatir el calor sin descuidar la dieta. (Foto: Shutterstock)

La magia de esta receta está en los ingredientes, que consiste en mangos maduros y jugosos, yogur natural (puedes optar por griego para más cremosidad) y un toque de miel o azúcar si te gusta un poco más dulce. Simplemente corta el mango en cubos y congélalo por al menos cuatro horas. Luego, mézclalo en una licuadora potente con el yogur y la miel hasta obtener una textura suave.

El resultado es un helado que no tiene nada que envidiarle a los de heladería. Además, puedes personalizarlo como quieras. Agrégale trocitos de fruta fresca, una pizca de coco rallado o incluso un toque de jugo de lima para darle un extra de frescura.

Con mangos congelados y un poco de creatividad, puedes disfrutar de un helado hecho en casa. (Foto: Pixabay)

Este postre no solo es delicioso, sino que también es una opción súper nutritiva. El mango aporta fibra, vitamina C y antioxidantes, mientras que el yogur suma proteínas y probióticos.

Ideal para una tarde en familia, como postre después de la cena o incluso como snack para combatir el calor, y lo mejor: ¡sin necesidad de una máquina para hacer helados! Solo mezcla, congela y disfruta de un sabor tropical que te transportará directo a la playa. ¡Facilísimo! (E incluso perfecto para hacer con otras frutas).