Javier Negre: "Argentina puede ser el faro global de la libertad"

Javier Negre irrumpió en la escena nacional cuando mostró su trabajo de comunicación y su participación en algunas de las conferencias que brinda el vocero presidencial Manuel Adorni.

Con un estilo disruptivo y tenaz, el periodista español se metió en medio de la lucha discursiva del país y dio su visión particular a numerosos colegas y medios que se han visto interesados sobre su mirada.

Hace algunos días, y con motivo de la visita del presidente Milei a Mendoza, pudimos tener una charla con Javier en el Hotel Diplomatic de la ciudad de Mendoza, y charlamos sobre la proyección económica que le ve al país y particularmente a la provincia. Además de poder hablar sobre la realidad de la información actual y sobre la mirada que tiene el mundo sobre la Argentina.

Aquí pódes ver la nota completa realizada por Lood Productora, gentileza para MDZ:

Y en los siguientes párrafos resumimos algunos de los extractos más salientes de lo que se habló en la nota:

Hemos tenido inversiones españolas en Mendoza, hay varias bodegas de capitales de tu país. Sin embargo hoy España está viviendo una situación contrapuesta en lo político a la Argentina…

Básicamente Javier Milei es un referente de la libertad. Le vengo siguiendo hace tres años. Me di cuenta que el 15% de nuestra audiencia en redes, venía de Argentina. Decidimos invertir en Argentina: vamos a crear talento, vamos a fomentar esa unión entre Madrid, Buenos Aires, porque todo el mundo quiere ir a Miami y Argentina es El Dorado: tiene recursos naturales, tiene buena gastronomía, tiene talento joven, tiene emprendimientos y ahora tenéis bajadas fiscales.

Si Milei le cierra el grifo a los sindicatos, que están colapsando, esto va ser muy bueno. Creo en el proyecto de Javier, porque es libertario, por eso nuestro medio le defiende. Cuando haga las cosas mal también se dirá, obviamente.

Creo que los capitales internacionales del turismo enológico tienen que llegar de todo el mundo. O sea, no tiene sentido que ahora tengáis, por ejemplo, unas cifras de turismo que son buenas, pero que sabéis que podéis llegar a más. Es decir, esto es más bonito que La Rioja, en España. Ahora vosotros soís del futuro: venís de décadas de comunismo, de décadas de cambiar la ley que vuelve loco a los empresarios. Nosotros en cambio estamos cayendo en su pasado con la España de Sánchez, con lo cual yo creo que Argentina puede aprovechar ese miedo que va a provocar Sánchez en las empresas de hotelería, y que empresarios como yo que tienen inversiones importantes en hostelería, pues de repente no se fíen tanto de invertir en España.

El periodista español Javier Negre. Gentileza: Lood Agency.

¿Es un inconveniente la imagen que seguimos mostrando al mundo los argentinos?

La imagen del presidente anterior lo era. Un presidente del Gobierno que encerró a todos durante la pandemia, que dijo "no salgáis de casa" o "los va a matar la pandemia", "no vayáis con vuestros familiares", "no vaya hijo a despedir al hospital a vuestros familiares", "cerrad vuestro negocio" siendo hoteleros. Me imagino el sentimiento de Mendoza, porque se produjo un desastre sin turismo.

Tuvieron un presidente que se embanderó en la causa del feminismo y luego le está pegando a su mujer y está metiendo gatas con dinero público en el sillón de Rivadavia. Lo que habéis sufrido los argentinos con la clase política, con la casta, con los medios ensobrados, es terrible. Y no vale meter a todos en la misma bolsa. Un gobernante tiene que comunicar esa campaña de sensibilización sobre algún tema específico en base a criterios objetivos. Y eso esta bien. Pero lo que no puede es pagar a medios como lo del periodista Roberto Navarro, que se ha llevado miles de millones de pesos. Es decir, anteponer los intereses de la ciudadanía de acceder a información real para convertirte en un activista político porque estás recibiendo dinero del gobernador de turno. Hay mucha gente que contribuye a hacer un buen periodismo, como en tu caso, un gran profesional en un medio serio como MDZ. O sea que nosotros también queremos llevar nuestra revolución periodística a las provincias. Y creo que tenéis además una grandísima periodista acreditada en Casa Rosada, que no responde a intereses económicos de nadie, de ningún político.

¿Cómo fue esa persecución de parte del Gobierno español para con su medio?

Eran ataques bestiales, yo era jefe de estrategia de visual del diario El Mundo y de repente en la pandemia vi que en la televisión solo estaban los periodistas del gobierno. Hicimos una catarsis dentro del periodismo. Empezamos a ir a las instituciones, a los políticos de izquierda, a preguntarles lo que ningún medio se atrevía. Y ese modelo triunfó en España. Provocó el rechazo del Gobierno en todos los medios de comunicación. Luego de eso, comenzaron los dichos sobre mí, con un montón de barbaridades, me llenaron de mala prensa en Google y a pesar de todo, cometieron el error fundamental: lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal. Y luego la policía me dio la razón. Y han utilizado todos los resortes del Estado, de todas las instituciones para atacarnos, para vendernos. Pero nos hicieron más fuertes.

Aquí por ejemplo, la izquierda, la prensa kirchnerista, la empresas, la prensa corrupta, creo que no es honesta. No ha pedido perdón por haberse reído de Fabiola cuando denunciaba sus agresiones, por haber dicho que el dólar se iba a disparar con las medidas económicas de Javier Milei. Resulta que el dólar está a la baja y yo creo que Javier se merece un tiempo de confianza y no se le puede pedir que solucione en un año, 20 años de desastre. Porque Mauricio Macri es un gran empresario, pero no tuvo los cojones suficientes para implementar el cambio. Javier está generando un entorno, es una máquina de trabajar, un visionario y superdotado. Incluso de expectación mediática, que provoca que grandes empresarios me llamen simplemente para conocer a Javier Milei y tengan el interés de invertir o comprarse un piso en Buenos Aires. Hoy hay tres líderes en el mundo que tienen ese mismo carisma: Bukele, Trump y Milei.

El mundo está en una gran brecha. Europa, con Meloni o Macrón. El papel que juega China. Rusia y su invasión sobre Ucrania. Israel y Palestina ¿A qué mundo vamos y qué papel juega la Argentina en el mundo?

Vamos a un mundo muy complejo. Donde hay información que no tenemos los ciudadanos de a pie de calle, pero que Argentina, puede ser el faro global de la libertad. Porque es la primera vez que veo a un presidente de un gobierno, en El Foro de Davos, señalar a los culpables de la situación económica mundial. Sucede que los referentes de la derecha o de la libertad se unen porque la izquierda, por medio del Foro Sao Paulo, que es un grupo de poder financiado por el narcotráfico, está unido al toque de corneta y la derecha siempre ha sido muy dispersa. Con eso juegan los malos, como Maduro.

Ahora viene una lucha brutal por la libertad, por la batalla cultural donde la derecha, por primera vez en la historia en las últimas décadas, empieza a ganar la batalla desde la hegemonía que tenía la izquierda a nivel de cultura. Antes nos escondiamos y hoy los miramos de frente. Y hoy quiero que ese referente cultural sea Javier Milei, que se convierta también en un fenómeno como lo está haciendo de atracción turística, de atracción empresarial. Que hagan buena alianza con gobernadores como Cornejo de Mendoza, con intendentes como Ulpiano de la ciudad de Mendoza, que lo felicito por lo bien que está, y de verdad que yo no sé si son de izquierda o de derecha. Me da igual. Estoy encantado de estar aquí. Encontrarme con las reinas de la Vendimia fue espectácular. Son mujeres, no solo bellas, sino también con gran intelecto. Mujeres trabajadoras, mujeres empoderadas. El empoderamiento femenino es eso. Mendoza es genial.