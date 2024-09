El perro que no ladra: conocé la raza más silenciosa y antigua del mundo

Tener un perro puede ser una experiencia maravillosa, pero a veces los ladridos constantes se convierten en una molestia, sobre todo si vivís en un departamento. Para aquellos que buscan una solución sin renunciar a la compañía de un perro, existe una raza que te sorprenderá: el Basenji. Este perro no ladra como los demás, y su manera de expresarse es realmente única.

El Basenji no emite el típico ladrido que todos asociamos con los perros. En su lugar, produce una especie de risa o canto que es su forma natural de comunicarse. Esto se debe a que sus cuerdas vocales son más estrechas y finas que las de otras razas, lo que genera sonidos completamente distintos.

El Basenji es una raza única que no ladra, ideal para convivir en espacios pequeños. Foto: Wikipedia

Aunque parezca una novedad moderna, el Basenji es una de las razas de perros más antiguas del mundo. Se cree que su origen podría estar en el este de África, y que su linaje podría incluso ser anterior al de muchas otras razas domésticas, la mayoría de las cuales descienden del lobo.

Sin embargo, a pesar de su interesante historia y su particularidad de no ladrar, no es común ver Basenjis en Argentina. Este perro, a pesar de sus ventajas para convivir en espacios pequeños y su carácter tranquilo, no ha logrado la misma popularidad que otras razas.

Este perro se comunica con una especie de risa en lugar del típico ladrido canino. Foto: Wikipedia

Quizás su escasa presencia se deba a que la elección de un perro suele estar influenciada por modas. Otras razas han ganado terreno en los últimos años, mientras que el Basenji, a pesar de ser una opción ideal para quienes buscan tranquilidad en el hogar, sigue siendo poco conocido en muchas partes del mundo.

Si estás buscando un perro que no solo sea único en su manera de comunicarse, sino que también tenga una larga historia, el Basenji puede ser la elección perfecta. Tranquilo, independiente y libre de ladridos, este perro es ideal para quienes buscan una compañía sin el ruido habitual de otros perros.