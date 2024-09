Moria Casán prefirió este especial vino sobre los demás: de dónde es y cuánto sale

Moria Casán y Fernando Pato Galmarini siguen su relación viento en popa. El político y la diva argentina ya son una pareja icónica entre los foodies de Buenos Aires, ya que gustan de disfrutar salidas gastronómicas; recorriendo y descubriendo restaurantes de moda, aunque también disfrutan de los clásicos porteños.

Uno de los últimos espacios que visitó la pareja fue Aldo's, icónico lugar entre los amantes del vino, ya que nuestra bebida emblema es protagonista. Además, la deliciosa carta del lugar acompaña perfectamente a una variada y extensa lista de vinos.

Durante la cena, Moria visitó la cava y ella misma fue la que eligió un tinto muy particular. Los que allí estaban aseguran que la Casán quedó prendada de la historia del nombre del vino, que homenajea a una mítica mujer.

"Moria tomó un Malbec que viene de una microparcela súper calcárea en Paraje Altamira. Se trata de un producto 100% vinificado en huevo de concreto y con levaduras nativas. Es uno de los tope de gama de nuestro proyecto, Tutu wines", comentó a MDZ Aldo Graziani, el alma mater de Aldo's.

Pato Galmarini y Moria Casán, en Aldo´s.

"Las Villanas es la linea top del proyecto de Tutu Wines; los Grand Cru. El terroir de donde nace este portfolio habla de suelos de limo de 30 cm, con 90% de piedras aluvionales cubiertas con carbonato, en una matriz de arena fina con cal hasta 2 m", explica Aldo.

Con respecto al particular nombre de este Malbec, Lilith, se refiere a la primera mujer en la tierra, según explican los textos bíblicos. Ella no nació de una costilla, sino que fue hecha del mismo polvo que Adán. El mito cuenta que Lilith reclamó esa igualdad y no la obtuvo. Sin igualdad, no quiso su vida atrapada en el Edén y se desterró.

La One con Lilith en sus manos.

"Lilith habla de una exuberante primera mujer que quiso ser igual a Adán, y a quien la historia ha demonizado simplemente por priorizar su libertad", explican desde el staff del proyecto. "Ella es la inspiración para la fuerza de este Malbec de Altamira por su carácter, rebeldía y convicción".

En cuanto a las notas de cata, este Malbec tiene un virtuoso frescor, es largo en boca, hay estructura sutil presente y larga, grano ultra fino: tiene una hermosa combinación de estructura y delicadeza. El precio en vinotecas es de 33 mil pesos argentinos.