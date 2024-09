Looks de transición: del invierno a la primavera a pura tendencia

De a poco la temperatura va subiendo en el termómetro y la primavera se siente en las tardes mendocinas, pero es importante tener en cuenta las mañanas frescas y los atardeceres donde una vez que se pone el sol un abrigo ligero se vuelve un gran aliado para lograr looks qué nos permitan disfrutar con comodidad y estilo cada momento del día.

Es fundamental tener en cuenta no solo las actividades que vayamos a realizar a lo largo del día, si no también las condiciones climáticas que podemos encontrar para poder combinar las diferentes prendas de forma tal que logremos ese outfit fashionista y cómodo que estamos buscando.

Layering

Una de las técnicas más eficaces a la hora de armar looks versátiles para la época de cambios de estación es la de vestirse en capas. Vestirnos con diferentes capas de ropa que podemos quitar o agregar a nuestro antojo es ideal para no sufrir con las diferentes temperaturas a lo largo del día.

Lo que siempre tenemos que tener en cuenta para armar un look en capas exitoso es que debemos vernos bien con cada una de las capas, la idea no es ocultar las prendas de las primeras capas, si no vernos y sentirnos espléndidas en cada una de las versiones del outfit.

Para dominar la técnica del layering como una fashionista es importante contar con prendas clásicas de nuestros estilo que nos permitan combinarlas entre sí, ya que es fundamental que el outfit elegido funcione en todas sus capas como un look final. Un blazer, una camisa blanca, una remera con estampa gráfica, un trench y mocasines o botas bajas son prendas infaltables para lograr un outfit versátil.

La técnica de vestirse en capas es ideal para lograr looks de transición. Imagen: Olivia Palermo.

Imagen: Fashion News.

Imagen: The Sartorialist.

Trucos para lograr el layering perfecto

Una de las formas más clásicas y elegantes de lograr un outfit en capas armónico y funcional es elegir un look monocromático, además que este tipo de conjuntos ayudan a estilizar nuestra silueta. Podés elegir prendas de un mismo color y tono, buscá entonces darle dimensión al look con texturas, o elegí una gama de tonos dentro del color del look.

Podés lograr looks sobrios y elegantes con combinaciones monocromáticas. Imagen: @rutaenroute

Imagen: @scandinavianfashion.

Las prendas oversize son ideales para looks en capas ya que sus diferentes volúmenes permiten incorporar más capas al outfit. Si vas a optar por esta tendencia, usá una primera capa más ceñida a tu figura, así no generás volumen extra. Además buscá lograr armonía en la elección de las prendas para mantener una silueta equilibrada.

Si querés incorporar un detalle de acento a tu look podés hacerlo en la capa intermedia del outfit así aunque te saques la última capa, el conjunto que armaste sigue manteniendo su pieza focal. Animate a sumar color a tu look, podés hacerlo en prendas intermedias del layering o en accesorios. Imagen The Sartorialist. Imagen: The Sartorialist.

Animate a armar diferentes combinaciones, siempre teniendo en cuenta que el look debe verse “completo” aunque le saques las capas exteriores, ¡buscá prendas que te hagan verte y sentirte única, segura y bien en todos los momentos del día!

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

IG: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com