Blake Lively usa el mismo vestido de Britney Spears: votá a quién le queda mejor

Lo hemos dicho y repetido sin cesar: los 2000 son la década que la moda ha rescatado para renovar. Desde el 2022, la estética dosmilera ha inundado los looks de las famosas más populares y ha recuperado prendas que creíamos nunca volver a ver.

El caso de hoy no se identifica 100% con las tendencias inspiradas en esa década, sino más bien con un particular look ubicado durante esa etapa. Blake Lively, quien está promocionando su nueva película, aprovechó una de las alfombras rojas para volver a traer a la vida este atuendo del 2002.

Blake Lively vuelve a darle vida a un vestido del 2002. Foto: Instagram @people.

Y no hablamos de cualquier atuendo, sino de uno de los más icónicos firmados por Britney Spears. Diseñado por Versace, este exclusivo vestido fue la elegida de la actriz para destacarse sobre la red carpet, y aunque pasaron 22 años, el resultado es igual de fabuloso.

Blake Lively recordó la increíble trayectoria de la cantante, a través de este vestido inspirado en una mariposa. cuya creación constituyó puro trabajo a mano, debido a la cantidad de bordados y lentejuelas con las que cuenta. Con transparencias, tirante cruzado, escote pronunciado, cut-outs, cuerpo ajustado y falda midi, la celebridad cautivó a todos con esta pieza.

Luciendo muy sensual, la actriz cautivó a todos con su diseño. Foto: Instagram @justjared.

Dejando que el vestido fuese la estrella total, Blake Lively añadió sandalias naked, anillos y pequeños pendientes, y dejó su melena suelta con ondas al agua. Definitivamente, la famosa hizo un gran trabajo a la hora de defender este vestido. Sin embargo, un duelo de estilos no puede formularse si no hay contrincante. Es allí donde aparece la figura de Britney Spears,

Britney Spears defendió este vestido durante un desfile de Versace en 2002. Foto: Instagram @people.

La joven, en pleno auge de su carrera, asiste a un desfile de Versace en 2002, y elige este diseño muy colorido, que pronto recorre el mundo por su originalidad y sensualidad. Largo y ajustado, este vestido pasa a la historia fashionista gracias a la apuesta de Britney Spears en uno de sus momentos bisagra, en el que pasó de ser la niña Disney a la joven más sensual de la música.

La cantante posó junto a Donatella Versace para enseñar esta magnífica prendas. Foto: Reddit.

A pesar de la cantidad de años que separan un evento del otro, este vestido logró unir a Blake Lively del 2024 con Britney Spears del 2002. En este duelo de estilos, ¿quién resulta como la ganadora absoluta? ¡Votá en la encuesta!