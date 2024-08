El súper tip de Catherine Fulop para no tener manchas en la piel: qué hay que hacer

Catherine Fulop es una de las modelo y conductoras de televisión más dedicadas a su imagen y en sus redes sociales suele compartir varios tips de belleza. Así fue en un reciente video que subió a sus historias de Instagram, donde publicó uno de sus consejos.

Las manchas en la pie son uno de los más grandes temores de quienes suelen broncearse al sol y por eso Catherine les dedicó un video especial, para explicarles a sus fans cómo hacer para no mancharse. Fulop habló de la importancia de tener la piel limpia a la hora de reposarse al rol para que tomar un color bronceado.

Catherine Fulop, bronceada.

"Buen día, mis amores bellos. Quería comentarles que yo antes de venir a la playa a tomar sol o ir a la pileta, lo que sea, me baño. Me baño para limpiarme la piel, porque yo anoche salí y me puse perfume", comentó Catherine. En su descargo, la diva explicó que los perfumes y desodorantes pueden provocar manchas si no se quitan antes de la exposición al sol.

Catherine Fulop y su esposo, Ova Sabatini.

Cómo tomar sol con precaución