Florencia de la V enseña a combinar las botas altas para el día y la noche

Son un básico pero que a veces no nos animamos a llevar porque no sabemos cómo combinarlas. Hablamos de las botas altas, ese modelo que solo usas con minivestidos o minifaldas y en ocasiones nocturnas, porque piensas que pueden lucir mal durante el día o te pueden quitar altura con otros looks.

Sin embargo, Florencia de la V prueba lo contrario. La conductora elige botas altas para estilismos perfectos para el día y también para la noche, en los que subraya la versatilidad y elegancia de este calzado, sin importar la hora.

Florencia de la V opta por botas altas para looks de día y noche. Foto: Instagram @flordelave.

Para las horas de sol, la modelo apuesta por looks clásicos y chic, en los que sus botas añaden el plus sensual. Florencia de la V consiguió combinar sus botas altas de cuero negro, junto con un dos piezas gris, formado por minifalda y sweater con hombreras rectas. Medias translúcidas, guantes cortos y varios collares de perlas fueron los accesorios que acompañaron este outfit.

Para el día, la conductora opta por conjuntos elegantes, de corte sastrero o clásicos. Foto: Instagram @flordelave.

Si no te convence la opción de minifalda durante el día, entonces puedes apuntarte a una falda lápiz o incluso un par de pantalones wide leg o palazzo, que permitan esconder la estructura de las botas. Recuerda que estos zapatos deben adherirse correctamente a tus piernas para no generar arrugas o volumen sobre la indumentaria.

Para la noche, Florencia de la V aprueba los vestidos a la rodilla, midi o largos, con algún toque original. Foto: Instagram @flordelave.

Pasamos a la noche y cambiamos rotundamente de alternativa. En este caso, Florencia de la V volvió a elegir botas altas de vinilo negro y finos tacones, pero combinadas con un vestido negro extra glamoroso. La presentadora se decantó por un diseño de cuello alto, mangas largas, hombreras globo, cuerpo ajustado y falda a la rodilla con tajo lateral, que acompañó con recogido tirante y grandes pendientes.

Y tu, ¿cuentas con botas altas en tu armario? Foto: Instagram @flordelave.

Midi o largo, la extensión de tu vestido puede variar según la impronta que quieras enseñar. Si optas por un modelo largo, entonces lo recomendable es buscar una estética más boho y moderna, mientras que si prefieres algo midi, el estilo sensual o clásico pueden ser los que más te favorezcan. Descubre cuál es el que más se adapta a tus botas y elígelo para un evento.

Con Florencia de la V, nos despojamos de la idea de que las botas altas son solo exclusivas de usar en ciertos looks. Ahora, con estos tips, ya puedes combinarlas con el atuendo que más te guste.