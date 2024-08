El Dato Croce: te llevan a tres bodegas, tomás vino en todas y sale baratísimo

Quiero ir de paseo por las bodegas, pero además quiero ir a varias, no a una solita; ah, y también quiero poder tomar vino y no manejar, y me encantaría que en alguna además de degustar, me den algo para comer, y sobre todo, quiero que me salga bien barato... ¿Es muy delirante este deseo? ¡Pues no! Ahora se puede. Te cuento cómo en este video:

El mes de agosto trajo una interesante novedad para todos aquellos que tienen ganas de hacer enoturismo pero no encuentran opciones para su bolsillo.

Se trata de un convenio que hizo la Municipalidad de Luján de Cuyo junto con las empresas Wine Pass y El Oro Negro. La intención es promover el enoturismo con los vecinos y turistas, planteando una propuesta económica para que más personas conozcan las experiencias en las bodegas del departamento.

¿Cómo es esto? Vivian Tábara, emprendedora peruana, hace ya un tiempo creó Wine Pass, que explicado fácil y sencillamente, es un programa en donde se puede hacer turismo del vino en forma económica librándose de visitas guiadas o degustaciones largas, sino simplemente comprando online una copa para disfrutarla en una bodega.

De esta manera, vos podés salir en tu auto o el transporte que elijas y armar tu itinerario: comprar una, dos, tres o cuatro copas de bodegas cercanas y recorrerlas, conocerlas y degustar un vinito en cada una de ellas. Por supuesto, luego la propuesta se enriqueció con otras opciones un poco más oenerosas en donde se puede sumar gastronomía, o un transporte que te lleve.

Desde este mes, la Municipalidad de Luján de Cuyo, encabezada por el Intendente Esteban Allasino, generó un vínculo con Wine Pass para exhibir y permitir el disfrute de los productos y servicios de importantes bodegas lujaninas, en el marco de un formato low cost.

La propuesta del primer circuito fue un recorrido por las bodegas Durigutti, Maal y Lamadrid, con salida desde las 9 hs desde el Parque General San Martín, hasta el circuito de Las Compuertas y regresando nuevamente al Parque (Ciudad de Mendoza).

El ticket del recorrido se adquirió a través de www.winepass.com.ar y tuvo un valor de $30.000 más el costo de servicio ($32400 precio final). Con ese precio, se accedió al traslado (saliendo desde el informador turístico del Parque General San Martín), 30 minutos para fotos y una degustación de una copa de vino en cada bodega, y finalmente el regreso al punto de partida, en el parque.

Es importante volver a recalcar que esta actividad surge de aunar esfuerzos entre lo público y lo privado, pues Municipalidad de Luján de Cuyo, Wine Pass y El Oro Negro son los que suman voluntades para la creación de la iniciativa.