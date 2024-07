Votá vos: quién fue la integrante de Gran Hermano mejor lookeada

Este pasado domingo en la noche, Santiago del Moro anunció al nuevo ganador del público de Gran Hermano 2023/2024: Bautista Mascia. En un mano a mano con Emmanuel, el ex cantante de Toco para Vos fue el vencedor de esta última temporada del reality más famoso del país y el mundo. Además de la alegría de algunos ex participantes y el descontento de otros, todos los jugadores de esta edición, junto a algunos de la pasada, brillaron con sus looks.

Algunas más osadas que otras, las invitadas a esta gran noche se destacaron por su sensualidad y su audacia. De Julieta Poggio a Juliana “Furia” Scaglione, estos fueron los estilismos elegidos por las ex hermanitas.

Participantes de la edición 2023/2024

Rojo total, el look impactante de Furia. Foto: Instagram @granhermanoar.

Juliana Scaglione, mejor conocida como Furia – una de las participantes más polémicas de este edición – pisó los estudios de Telefe con un total look en rojo, con vestido brillante de escote redondo y tajo profundo, medias translúcidas, chaqueta furry y zapatos con plataformas.

Lucía Maidana y Sabrina Cortéz recorrieron juntas la alfombra azul. Foto: Instagram @granhermanoar.

Lucía Maidana, otra de las más queridas, siguió su línea rocker luciendo un vestido midi en tonos azules verdosos con transparencias, mangas largas y cuello cerrado, acompañada con borcegos negros y cartera plateada. A su lado, Sabrina Cortéz optó por el total white con pantalones ajustados, body de escote en V y falda semiabierta brillante. Con un toque más moderno, la influencer añadió guantes sin puntas y sandalias con plataformas.

Rosina Beltrán dejó ver su faceta más romántica con este vestido en rosa pastel. Foto: Instagram @makeupbylautaro.

Zoe Bogach apostó por un vestido satinado, de estilo dramático. Foto: Instagram @granhermanoar.

Rosina Beltrán fue una de las más elogiadas de la noche gracias a su vestido brocado, en rosa pastel, de escote en V profundo, faja en la cintura y falda de cola sirena. Otra de las ex integrantes que fue por el mismo estilo fue Zoe Bogach, con un vestido satinado en verde botella, con corset de escote volcado, drapeados y falda con corte central.

Denisse González mezcló encaje y pedrería en este vestido en verde aguamarina. Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez.

Denisse González, novia del ganador, decidió apostar por el color verde también en un vestido, cuajado de pedrería, de escote en V profundo con tajo XXL y pañuelo anudado a las caderas.

Participantes de la edición pasada

Comenzamos con Julieta Poggio, una de las que más fama cosechó estos años debido a su participación en Gran Hermano. La actriz apostó por un vestido de red, en color negro, con transparencias, escote redondo profundo, apliques de colores, cut-outs en la cintura y espalda al descubierto. Daniela Celis se apuntó por un vestido negro de transparencias y brillo. Foto: Instagram @danielacelis01.

Una de sus mejores amigas, Daniela Celis, se decantó por un vestido negro, de rejilla brillante, y body corset con faja de vinilo. Para acompañar, eligió guantes a juego con apliques de plumas y sandalias brillantes. Lucila Villar, la Tora, se enfundó en un maravilloso minivestido rosa magenta. Foto: Instagram @luvillarr.

Lucila Villar, “la Tora”, se animó a un vestido glamoroso, en rosa magenta, de un solo hombro con aplique de estrella, cuerpo ajustado, drapeados y lazo que caía sobre sus piernas. Con maquillaje bien dramático, la influencer fue una de las más sensuales de la velada. Coty Romero sorprendió con un minivestido lleno de transparencias. Foto: Instagram @granhermanoar.

Por último, Coty Romero confirmó su amor por las transparencias gracias a un minivestido de pequeños círculos que se ubicaban estratégicamente sobre su cuerpo para cubrir ciertas zonas. Defendiendo la idea del pelo efecto húmedo, la panelista captó la atención de la audiencia.

Aparte de determinar al ganador total de esta edición de Gran Hermano, las ex participantes nos regalaron los looks más osados del año. ¿A quién eliges como la ganadora de esta alfombra azul?