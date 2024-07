Descubre la bikini clásica y extra sensual que eligió Antonela Roccuzzo

Estar en verano es igual a usar bikini la mayor parte del tiempo, y Antonela Roccuzzo es una de las que adopta esta premisa para su vida. La esposa de Lionel Messi compartió este fin de semana una historia luciendo un diseño que llamó la atención de todos sus seguidores. ¿Qué modelo eligió la influencer? ¡Mirá su opción!

Antonela Roccuzzo eligió una bikini sensual con un clásico estampado. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo.

La argentina se mostró extra relajada, tomando sol, recostada junto a la piscina, y luciendo una bikini en verde esmeralda y negro, con estampado tye-dye o batik. De corpiño triángulo mini y bragas con tirantes laterales, Antonela Roccuzzo apostó por un conjunto clásico y extra sensual que marcó su silueta y resaltó su busto.

Por supuesto, no perdimos el tiempo y comenzamos a averiguar a qué marca pertenece esta bikini. ¿La sorpresa? ¡La diseñó una famosa modelo! A pesar de que la empresaria suele optar por firmas mega reconocidas, esta vez decidió apuntarse por una empresa perteneciente a una celebridad pero no tan popular.

La bikini pertenece a Tropic of C, la marca creada por la modelo, Candice Swanepoel. Foto: Tropic of C.

Esta pieza de baño proviene de la marca Tropic of C, creada por la ex supermodelo de Victoria’s Secret, Candice Swanepoel. Con diseños que no superan los 200 USD, esta empresa se destaca por conjuntos muy sensuales que conservan la comodidad y el clasicismo, gracias a sus patrones, estampados y materiales. La opción elegida por Antonela Roccuzzo se denomina Praia y se encuentra dentro de las bikinis más vendidas.

Con un monto total de 160 USD ($224000 pesos argentinos), este modelo ya se agotó dentro de la tienda online. Aunque no pudimos confirmar si esta bikini volverá a lanzarse, la firma cuenta con varios diseños similares al de Antonela Roccuzzo pero en otros colores. Impactando con su sensualidad, la empresaria confirmó que no es necesario elegir una bikini muy osada para lograr un verdadero impacto.

Aunque estamos transitando el invierno, la argentina nos regaló un poco de calor y relax con esta fabulosa elección.