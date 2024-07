Jennifer López es una referente de estilo y elegancia, por eso sus elecciones fashioinstas no dejan de marcar tendencia. Uno de los looks que se llevó todas las miradas recientemente es el de los pantalones estilo balloon, una prenda que puede sumarse como un básico indispensable en cualquier armario.

En una reciente salida con su hija, Jennifer López deslumbró con un look impecable e ideal para cualquier ocasión, desde una comida casual hasta un día en la oficina. La cantante y actriz optó por una combinación clásica y atemporal: una camisa blanca de manga corta, pantalones negros estilo balloon y unas elegantes bailarinas de Dior. El conjunto lo complementó con aros XL y lentes de sol en color negro.

Los preferidos de Jennifer López: así se usan los pantalones estilo balloon

¿Qué son los pantalones estilo balloon?

Los pantalones estilo balloon se caracterizan por su tiro alto y su forma holgada en la zona de las rodillas, estrechándose hacia los tobillos. No solo son cómodos, sino que también le agregan un toque de modernidad y distinción a cualquier look. Su diseño versátil los hace perfectos para diversas ocasiones y estaciones y será sin dudas uno de los must de la próxima temporada.

Cómo usar los pantalones estilo balloon

1. Con camisas ajustadas: Combiná tus pantalones balloon con camisas ajustadas o blusas metidas por dentro para equilibrar la silueta. Este contraste entre lo holgado y lo ceñido crea un look bien proporcionado.

2. Con suéteres oversize: Para un estilo más relajado, optá por sweaters oversize. El volumen extra en la parte superior armoniza con la holgadez de los pantalones, creando un conjunto desenfadado pero elegante.

3. Con blazers: Agregá un blazer estructurado para un look más formal. Esta combinación es ideal para ir a la oficina o eventos donde quieras lucir profesional sin perder el estilo.

4. Con botas: Durante los meses más fríos, combiná los pantalones balloon con botas altas.