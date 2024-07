Vinos, amigos y excelente onda en la Chachingo Wine Fair Rosario: mirá las fotos

Chachingo Wine fair tuvo su tercera edición en la ciudad de Rosario. La feria creada por el winemaker Alejandro Vigil, su esposa María Sance y Fernando Gabrielli convocó a más de 1200 personas en una jornada. El evento contó con la participación de 49 bodegas (de distintas provincias del país) y ofreció más de 200 etiquetas (de gamas media y alta).

“Estamos muy felices por el resultado de nuestra tercera edición en la ciudad de Rosario. El año pasado habíamos tenido un gran evento y creo que volvimos a superar las expectativas de nuestros visitantes. El evento contó con más de 1200 personas y tuvimos la chance de volver a mostrar la diversidad del vino argentino en Argentina. Esta fue nuestra tercera de 2024 y ya estamos preparando todo para Buenos Aires, nuestra próxima estación”, comentó a MDZ Fernando Gabrielli (Co-Fundador de Chachingo Wine Fair).

La feria ya viene con un interesante camino durante el 2024. Fiel a su estilo itinerante, ya se desarrolló este año en las siguientes plazas: Mendoza (marzo, en Park Hyatt), Córdoba (junio) y Rosario como tercera parada (julio). Se trata de un evento que ha calado hondo en el calendario

La versión Rosario del evento contó con la participación de las siguientes bodegas: Alpamanta, A 16, Altieri Familiy Winery, Altos Las Hormigas, Antucura, Argento, Bira Wines, Budeguer, Cadus, Carinae, Casarena, Chamán, Cuchillo de Palo, Don Rosendo Wines, Doña Paula, El Enemigo, El Relator, Enroscado Wines, Familia Mastrantonio, Finca Sophenia, Fuego Blanco, Gira Mundo Wines, Impaciente Wines, Jorge Rubio, Kaiken, Kalós Wines, La Cayetana, La Posta Vineyards, Lo Sance, López, Lorenzo Wines, Luca Wines, Lupa Wines, Malpensando Sparkling Wines, Marchiori & Barraud, Mauricio Lorca Autor de Vinos, Mosquita Muerta, Norton, On The Road, Onofri Wines, Otro Loco Más, Ruca Malen, Rutini Wines, Séptima, The Wine Plan, Violinista Wines, Weinert, Zorzal Wines y Zuccardi Valle de Uco.

La propuesta contó además con un show de música del reconocido artista local Fabián Gallardo.

La feria de Chachingo continuará con su calendario el mes que viene (agosto) en Buenos Aires, para luego viajar hacia Bariloche (en septiembre), Mar del Plata (en octubre) y cerrará el año en noviembre en su clásica edición de Casa Vigil.

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos:

Agustina Hanna y Andrés Benítes.

Cristian Barboza y Mauri Ortíz.

Fabián Gallardo dio el show musical de la noche.

Gastón Buchaillot y Luis Perocco.

Gustavo Sciacia, Priscila Peralta y Santiago Mayorga.

Herminia Bañuls y Matías Padín.

Fernando Gabrielli y Agustina Hanna, de brindis.

Juan Manuel Placenzotti y Noelia Torres.

Leo Gattelet y Santiago Bernasconi.

Los asistentes disfruraron de Chachingo Wine Fair.

Luciano Palasesi, Pablo Javkin (Intendente de Rosario), Alejandro Vigil, Fernando Gabrielli, Mario Corradi y Celeste Martinolich.

Marcela Taylor, Lucas Lovera, Feña González y Luciana Aymar.

Mariana Onofri y Adan Giangiulio.

Nico Carletti y Juan Cruz Caniza.

Organizadores de la feria: Luciano Palasesi, Flaco Gabrielli, Ale Vigil, Giu Griva y María Sance.

Pablo y Gianluca Sance.

Pepe Reginato y Federico Schneidewind.

Una nueva feria Chachingo itinerante se coronó con éxito total.

Santiago Mayorga, enólogo de Cadus y Nieto Senetiner, en plena entrevista.

Alejandor Vigil, sonriente.

Rosarinos y turistas dijeron presente en la feria.

Se brindó, se celebró y se disfrutó el vino en Rosario.

Fabián Gallardo recordó hits históricos de rock nacional.