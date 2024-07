Miley Cyrus se anima al corte de pelo más arriesgado del 2024

Actitud y riesgo son dos palabras que le sientan perfecto a Miley Cyrus, y en especial a su estilo. Aunque esta vez no nos centraremos en sus looks, sí pondremos el foco sobre su deseado pelo. Luego de convertirse en ganadora de su primer Grammy - luciendo un ultra batido en su cabello -, la cantante ha apostado por una nueva etapa capilar.

Con una base en color cobre, Miley Cyrus se animó a un corte de pelo en capas manteniendo un largo por debajo de sus hombros. Saliendo de sus clásicas ondas, la artista ha apostado por el liso total, que dejó a la vista mechas en color amarillo miel sobre su flequillo recto y el contorno de su rostro.

Miley Cyrus renueva su cabellera en color cobre y mechas rubias. Foto: Instagram @mileycyrus.

Esta técnica logró que sus pómulos luzcan más definidos y su barbilla más afinada, ya que la luminosidad de las mechas añaden mayor atención sobre esas zonas - aparte de sumar un plus original a su color principal. Recordemos que el cobre, con una inclinación hacia el naranja más que el rojo - es uno de los tintes estrella de este 2024. Si todavía no has aprovechado esta premisa, esta temporada es el momento ideal para apuntarse por esa moda.

Poniendo énfasis en sus pómulos y barbilla, la cantante se animó a un corte de capas definidas. Foto: Instagram @mileycyrus.

En cuanto al corte de pelo elegido por la celebritie, podemos subrayar el efecto de capas estructuradas o en formato de escalones. Al contrario de su tradicional apuesta de capas con movimiento, esta vez Miley Cyrus decidió lanzarse hacia un formato lacio y recto lo cual combinó acertadamente con sus looks ultra elegantes.

La ventaja con este look es que es muy favorecedor para mujeres que cuenten con un rostro de forma ovalado o diamante, ya que el uso de las capas cortas marcará los rasgos más determinantes para realzar estas formas de cara: frente, ojos, mejillas y mentón. Los flequillos rectos o cortina son los que mejor combinan con este estilo de cabello, ya que añadirán un poco más de protagonismo sobre estas zonas previamente mencionadas.

Nuevo look, nueva Miley Cyrus. ¿Qué piensas de su arriesgado corte de pelo?