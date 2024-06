Sarah Jessica Parker lleva las tendencias perfectas para mujeres +50

Con el resurgimiento del personaje de Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker volvió a estar en boca de todos gracias a los osados looks de la protagonista de "Sex&The City" - o lo que actualmente pasó a llamarse "And Just Like This". Con motivo de la grabación de la tecera temporada, la actriz ha sacado a relucir los outfits más cool del 2024.

¿Lo mejor de todo? Que la famosa indica que las tendencias no tienen edad, y son tan elegantes como cancheras para mujeres mayores de 50 años. Con tres premisas modernas, Sarah Jessica Parker muestra cómo llevarlas sin sentirte incómoda y potenciando tu actitud.

Estilo coquette

Sarah Jessica Parker brilla con el estilo coquette. Foto: Instagram @sarahjessicaparker.

Este estilo ha pisado fuerte toda la primera parte del 2024, y para Sarah Jessica Parker, era un pendiente en sus looks. La artista apareció en sus redes dando la noticia de que Carrie Bradshaw volvía, y lo hizo mediante un outfit en colores pastel. La actriz lució una falda de corte A en rosa durazno, blusa verde menta de mangas largas, lazo satinado sobre su escote, stilettos y bolso Gucci con apliques de pedrería.

Además de reafirmar este particular estilo, SJP subrayó que esta tendencia puede ser perfectamente usada por mujeres mayores de 50 años. Solo necesitas prendas vaporosas y apliques claves como moños, perlas o bordados de flores para triunfar de pies a cabeza.

Ugly shoes

Sarah Jessica Parker sumó los ugly shoes a sus looks. Foto: Instagram @sarahjessicaparker.

Nos olvidamos un momento de la indumentaria para hablar de zapatos. Este año, el calzado bajo y cómodo ha sido el preferido de muchas, entre ellas, Sarah Jessica Parker. En una de las próximas escenas de "And Just Like That", veremos a la actriz con vestido largo estampado, sombrero XXL a cuadros, bolso blanco, y sandalias estilo zuecos con tacón cuadrado y cinta ancha.

Dentro de los denominados ugly shoes, o en español, zapatos feos, este modelo de sandalias junto a las Birkenstock o Crocs son las más buscadas por su comodidad y versatilidad. Mujeres mayores de 50 años pueden combinarlos con vestidos largos, falda, , vestidos playeros, o shorts de denim y camiseta.

Transparencias

La mayoría piensa que a cierta edad no es aconsejable usar transparencias. Nosotras creemos que cualquier tendencia puede ser usada a cualquier edad si sabemos respetar nuestro estilo y conservamos la elegancia. Sarah Jessica Parker confirma nuestra idea con un vestido romántico en rosa nude, repleto de transparencias, bordados de flores y mucho volumen.

Aunque la actriz lo defendió con un vestido, tu puedes transportar esta tendencia a alguna blusa o camisa, o bien en alguna legging o pantalón que cuente con paneles de trasparencias en alguna zona.

Si decides implementar alguna de estas tendencias, ten en cuenta las ideas firmadas por Sarah Jessica Parker: todas opciones fabulosas para mujeres mayores de 50 años y de cualquier edad.