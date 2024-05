Paula y Delfina Chaves muestran estos looks cancheros para el fin de semana

Hermanas y estilosas: así podemos definir al dúo de Paula y Delfina Chaves. Las artistas cuentan con estilos muy distintos, pero cuando se unen por un evento o fiesta, coordinan sus looks para destacar siempre. Esta vez, ambas apostaron por una premisa clásica pero súper acertada: outfits total black.

Estas ideas, perfectas para el fin de semana, cuentan con diferentes prendas tendencia que puedes combinar inspirándote en las hermanas Chaves. Solo necesitarás tener en cuenta que el negro y la sensualidad serán las full protagonistas de tus outfits.

Paula Chaves propuso un look sastrero con transparencias. Foto: Instagram @chavespauok.

Para un evento nocturno, Paula y Delfina Chaves se signaron por looks total black resaltando diferentes tendencias. Por un lado, Paula Chaves se animó a las transparencias y los brillos con su estilismo canchero. La modelo optó por un mono largo, translúcido y con apliques de mini lentejuelas, blazer de hombreras rectas y sandalias de fino tacón.

Con un maquillaje que remarcó sus ojos y pendientes plateados, la influencer se convirtió en una de las más sensuales de la velada. Lo que puedes hacer en estas noches frías de otoño es reemplazar estas sandalias por botas de tacón y caña baja, para que no cubran el detalle de tu prenda inferior.

Delfina Chaves se animó al cuero total con su falda y chaqueta. Foto: Instagram @delfichaves.

Si no cuentas con un mono de este tipo, puedes apuntarte por un minivestido negro y medias de red o medias translúcidas que tengan algún detalle especial. Aunque si no te gusta esta clase de atuendos, puedes apuntarte por el look de Delfina Chaves.

La actriz acompañó a su hermana en la tendencia del total black, con falda de cuero a la rodilla y abertura central, corset estilo sastrero de escote halter, chaqueta de cuero y sandalias de tacón. Con una estética más rocker, Delfina se dejó llevar por esta premisa que también puedes adaptar a tu manera.

¿Quién es tu hermana favorita? Tanto Paula como Delfina Chaves saben de moda y no fallarás con ninguna de estas ideas. ¡Tenlas en cuenta para este fin de semana!