En Argentina está el mejor restaurante de carnes del mundo: cuál es y dónde se ubica

La parrilla argentina Don Julio fue elegido otra vez como el mejor restaurante de carnes del mundo. El título lo ha confirmado el reconocido ranking “World’s Best Steak Restaurantes”.

Leo Messi cenando con familiares y amigos en Don Julio.

Este ya clásico espacio gastronómico de Buenos Aires se encuentra en el barrio de Palermo, CABA se ha impuesto por sobre 101 restaurantes. Se trata de un listado que Don Julio encabezó por segundo año consecutivo.

El agradecimiento de Don Julio por este galardón.

Qué dijeron desde los World Best Steaks

“La Parrilla Don Julio, situada en el corazón del vibrante distrito de Palermo de Buenos Aires, es una verdadera institución en la escena culinaria mundial, famosa por su excepcional cocina argentina y su cálida hospitalidad”, justifica el sitio “World’s Best Steak Restaurantes”, al hablar de Don Julio.

“El propietario y sommelier Pablo Rivero se ha establecido como pionero en la industria de la carne y el vino, elevando la tradicional experiencia de la parrilla a alturas extraordinarias”, siguen.

“Bajo la dirección de Pablo, Don Julio se ha ganado una reputación no solo por sus impecables carnes asadas sino también por su impresionante carta de vinos, meticulosamente seleccionada para complementar los sabores de la carne”, consideran.

La opinión de una especialista mendocina

"Sí, el número uno de esa lista es nuestro. Festejemos!", dice la periodista gastronómica argentina Alicia Sisteró. "No es azar. No es buena suerte. No es “lobby” (aunque reconozco que las relaciones públicas suman, y requieren habilidad y esfuerzo). No es solo una comida rica y bien servida (que aunque parezca simple, no es fácil lograrlo así nomás). No son las “vacas felices” y tiernas. Es mucho más que eso", explica.

Alicia Sisteró en Don Julio.

"Creo que se trata del resultado de años de trabajo de un equipo, el del restaurante. Y el de los cocineros y demás gastronómicos de Argentina, ya que muchos vienen esforzándose y trabajando en conjunto para potenciar el destino, para mejorar y mostrar su talento al mundo. La unión siempre suma, ya deberíamos saberlo".

Sobre los galardones de Don Julio, Sisteró escribió: "Pensé en cómo se come. Pensé en Pablo Rivero, el hacedor, un líder, que ha trabajado durante estos últimos 20 años elevando la calidad en todo sentido, acercándose a la sustentabilidad y trazabilidad del producto".

"Pensé en Pepe Sotelo, el eterno y gran parrillero. Y en el chef Guido Tassi, y su charcuterie. Pensé en esa cava impresionante, quizás la mejor de nuestro país, en la que habitan tesoros invaluables. También en la vereda, y la hospitalidad que ofrecen a los clientes mientras esperan para conseguir una mesa. Y qué decir de los múltiples eventos internacionales y únicos en nuestro país, a los que tuve el privilegio de asistir en muchas ocasiones".

"Don Julio es mucho más que una parrilla. Es un lugar en el que además de comer y beber de lujo, sobre todo carnes y vinos siderales, se aprende, se absorbe, se disfruta y se vive la gastronomía de manera diferente. Sí, hasta diría que Don Julio es un importante centro de cultura gastronómica", considera Alicia.

Los 10 mejores restaurantes de carne del mundo

1. Parrilla Don Julio, Buenos Aires.

2. Bodega El Capricho, España.

3. Margaret, Australia.

4. COTE, Estados Unidos.

5. Carcasse, Bélgica.

6. I due Cippi, Italia.

7. Laia Erretegia, España.

8. Rockpool Bar & Grill, Australia.

9. Restaurant AG, Suecia.

10. CUT, Reino Unido.