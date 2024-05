Este es el destino turístico más económico del mundo en 2024

A la hora de planificar unas vacaciones, el presupuesto suele ser un factor determinante para muchos viajeros. Por suerte, cada año se revelan destinos donde el dinero puede rendir un poco más y permite disfrutar de experiencias inolvidables sin tener que recurrir a deudas o precios exorbitantes.

El reciente informe del 18º estudio anual de Post Office Travel Money, publicado por Time Out, arrojó luz sobre los destinos más accesibles para viajar este año. El estudio tiene en cuenta varios factores, incluido el cambio en el valor de la moneda, y el precio local de ocho elementos esenciales para los turistas, para determinar qué lugares ofrecen la mejor relación calidad-precio.

Hi An, Vietnam: el paraíso de los viajeros ahorrativos

Según los expertos de Time Out, el destino más barato para viajar en 2024 es Hi An, ubicado en la pintoresca Vietnam. Con un costo total para compras turísticas de solo $65 dólares estadounidenses, Hi An se posiciona como una opción irresistible para aquellos que buscan explorar un lugar exótico sin gastar una fortuna.

Hi An en Vietnam.

¿Qué hace a Hi An tan especial? Este encantador destino cautiva a los visitantes con su rica historia y su casco antiguo bien conservado. Sus calles empedradas y su arquitectura colonial transportan a otra época, mientras que los coloridos faroles iluminan la ciudad por la noche.

Además de explorar el casco antiguo, los turistas pueden sumergirse en la vida cotidiana de Hi An visitando su bullicioso mercado central, donde encontrarán una amplia variedad de productos frescos, artesanías y recuerdos. El río Thu Bon ofrece la oportunidad de pasear en barco y disfrutar de las hermosas vistas de la ciudad desde el agua.

Hi An en Vietnam.

Los amantes de la cultura y la historia encontrarán su paraíso en Hi An, con lugares de interés como la impresionante Pagoda Phuc Kien, que refleja la influencia de la comunidad china en la región. Además, los visitantes pueden deleitarse con la deliciosa cocina vietnamita en los numerosos restaurantes y puestos callejeros de la ciudad, así como participar en la pintoresca tradición de la linterna, lanzando linternas de papel al río Thu Bon.

Otros destinos económicos según Time Out

Además de Hi An, Time Out destacó otras ciudades que ofrecen una excelente relación calidad-precio para los viajeros: