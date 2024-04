Kate Middleton en cifras: el número de seguidores y el escándalo que la hizo viral en búsquedas

Durante las últimas semanas, la realeza británica se vio bajo la luz de los reflectores luego de las especulaciones en torno a la salud de Kate Middleton. La princesa de Gales experimentó un crecimiento exponencial en sus redes sociales en las últimas semanas, coincidiendo con el revuelo mediático generado por las especulaciones sobre su salud.

Kate Middleton sumó casi 300.000 seguidores entre Twitter e Instagram desde que comenzaron las noticias sobre su estado de salud. Se trata del mayor aumento de seguidores de la familia real británica en una semana desde la coronación del rey Carlos en mayo de 2023.

Kate Middleton, la Princesa de Gales.

El escándalo que provocó el estado de salud de Kate Middleton

El crecimiento en el interés de los usuarios por la princesa comenzó con las especulaciones sobre su salud. A principios de marzo, algunos medios de comunicación publicaron rumores sobre un posible problema de salud de la princesa, sin especificar la naturaleza del mismo, después de que pasara varios meses sin ser vista en público tras una cirugía abdominal.

Días después, se viralizó una fotografía que Kate compartió en su perfil de Instagram editada con Photoshop, lo que generó críticas de todo tipo y nuevos rumores sobre el estado de salud de la princesa.

Fragmento de una foto criticada: ¿es creada con IA?

Para dar fin a las especulaciones, días después la propia Kate Middleton publicó un video en el que reveló que se encuentra en las primeras etapas de tratamiento después de que se le detectara un cáncer hace unas semanas.

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", dijo la princesa de Gales en su video.